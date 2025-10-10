Még megcsavarhatja az orrunkat, de már erőtlen a parlagfű Szabolcsban is

Közeleg az ősz idusa, lecsengőben van a parlagfűszezon. A gyomnövény pollenkoncentrációja országosan az alacsony-közepes tartományban alakul, a meleg időjárás visszatérésével egyre többfelé érheti el ismét a közepes szintet. Okozhat még tüneteket a parlagfű virágpora, de ezek közel sem olyan súlyosak, mint ahogy a csúcsidőszakban tapasztalhatták az allergiások.

Búcsú a parlagfűtől, végéhez közeleg a szezon

Nemcsak a parlagfűszezontól búcsúzunk, a többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a rézgyom, illetve a szerbtövis pollenje is legfeljebb alacsony koncentrációban fordulhat elő a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma is csökkenőben, országosan közepes-magas szinten alakul – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.