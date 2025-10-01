Az utolsókat rúgja az utálatos gyom, a gombák viszont tombolnak

Már látják az alagút végét a parlagfűallergiások, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint véget ért a szezon csúcsidőszaka, országosan közepes szintre csökkent a parlagfű pollenterhelése. A következő napokban a szárazabb, fertőzöttebb területeken esetenként még regisztrálhatnak magas koncentrációt, a napi értékek azonban mindenütt fokozatosan csökkennek.

Illusztráció: MW

Parlagfű: végéhez közeledik a szezon, egyedül a gombák tombolnak

A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a rézgyom, valamint a szerbtövis pollenje is előfordulhat még a levegőben, ám csak alacsony koncentrációban. Ezzel szemben a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas, nagyon magas szintet érhet el – írja honlapján az NNGYK.