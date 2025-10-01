Az utolsókat rúgja az utálatos gyom, a gombák viszont tombolnak

október 1., szerda

Nehéz két hónap után végre fellélegezhetnek egy kicsit az allergiások! A parlagfű pollenkoncentrációja országosan, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is közepes szintre csökkent.

Munkatársunktól

Már látják az alagút végét a parlagfűallergiások, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint véget ért a szezon csúcsidőszaka, országosan közepes szintre csökkent a parlagfű pollenterhelése. A következő napokban a szárazabb, fertőzöttebb területeken esetenként még regisztrálhatnak magas koncentrációt, a napi értékek azonban mindenütt fokozatosan csökkennek.

Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka.
Parlagfű: enyhülnek az allergiás tünetek, Szabolcs-Szatmár-Beregben közepes szintű a pollenterhelés
Illusztráció: MW

Parlagfű: végéhez közeledik a szezon, egyedül a gombák tombolnak

A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, a pázsitfűfélék, az útifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a rézgyom, valamint a szerbtövis pollenje is előfordulhat még a levegőben, ám csak alacsony koncentrációban. Ezzel szemben a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas, nagyon magas szintet érhet el – írja honlapján az NNGYK.

Minden évben probléma, hogy a lehetséges bírság ellenére sok helyen derékig, vállig ér az allergén gyom. Belterületen az illetékes jegyző, külterületen a vármegyei kormányhivatal feladata az ellenőrzés. Ahol a figyelmeztetés ellenére sem vágják a parlagfüvet, ott a kényszerkaszálás mellett a büntetés sem marad el. A növényvédelmi bírság az érintett terület nagyságától és elhelyezkedésétől függően 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Az átlagember is tehet azért, hogy kevesebben szenvedjenek a parlagfűallergia miatt: 2013 óta él a Parlagfű Bejelentő Rendszer, amelyen keresztül bárki jelezheti, ha parlagfüves területre bukkan. A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el, és ha a bejelentő igényt tart rá, az általa megadott elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben) tájékoztatást is kap. 

 

 

