Juhászkodás
2 órája
Pásztortáncok, báránypaprikás és éjszakába nyúló mulatozás
Hagyomány, tánc és jellegzetes magyar ízek – ez a Dömötör-napi juhászkodás a Tánctanoda szervezésében. A helyszín ezúttal is az Alvégesi Művelődési Ház Nyíregyházán, ahol október 25-én, szombaton 17 órától életre kelnek a megye értékei. A programok között szerepel kézműves foglalkozás, előadás, kiállítás Csutkai Csaba fotóművész felvételeiből, kirakodóvásár helyi termelők portékáival, táncház pásztortáncokkal. Az ünnepi lakoma báránypaprikás és parázson sült tök, a mulatságban a Bürkös zenekar húzza a talpalávalót. A belépés 6 éves korig ingyenes.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Jön a Szpari-Barcika
5 órája
Csúnya kisiklásról beszélt Szabó István, ezt várja játékosaitól az újonc ellen
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre