Juhászkodás

38 perce

Pásztortáncok, báránypaprikás és éjszakába nyúló mulatozás

Munkatársunktól
Dömötör-napi juhászkodás Nyíregyházán.
Dömötör-napi juhászkodás Nyíregyházán, az Alvégesi Művelődési Házban
Hagyomány, tánc és jellegzetes magyar ízek – ez a Dömötör-napi juhászkodás a Tánctanoda szervezésében. A helyszín ezúttal is az Alvégesi Művelődési Ház Nyíregyházán, ahol október 25-én, szombaton 17 órától életre kelnek a megye értékei. A programok között szerepel kézműves foglalkozás, előadás, kiállítás Csutkai Csaba fotóművész felvételeiből, kirakodóvásár helyi termelők portékáival, táncház pásztortáncokkal. Az ünnepi lakoma báránypaprikás és parázson sült tök, a mulatságban a Bürkös zenekar húzza a talpalávalót. A belépés 6 éves korig ingyenes.

