Normális ember olyat nem csinál, amit ezzel a nővel műveltek Nyíregyházán!
A komment szekció valósággal forrong a poszt alatt. A nő a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg, mit műveltek vele a Pazonyi úton.
A Pazonyi úton történt meg a keserűség.
Forrás: illusztráció / getty images
„Kedves károkozó – írta. – Ma sikeresen beletolattál az egy helyben parkoló autómba (Pazonyi út 35., Kis B-ker parkoló udvarában).
Feljelentést még nem tettem. A kamera-felvétel mindent bizonyít. Amennyiben két napon belül jelentkezel ott, ahol a kárt okoztad, el tudjuk kerülni a feljelentést. Ha azonban ez nem történik meg, kénytelen leszek a hatóságokhoz fordulni.”
A fotókat látva a hozzászólók is felháborodtak.
„Komolyan mondom, az ilyen ember mit gondol? Hol van az emberség? Ezt tanítja a gyermekének?” – írta egy hölgy a kommentek közt.
