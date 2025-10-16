október 16., csütörtök

Bezárt pékség

1 órája

Ez már tényleg döbbenetes: újabb pékséget zártak be, ezúttal Nyíregyházán! Mutatjuk, hova ne menjen vásárolni.

Bezártak egy pékséget Nyíregyházán

Ahogy arról beszámoltunk a héten, egy NÉBIH-ellenőrzés után azonnal bezárattak egy sütőipari üzemet Tiszavasváriban. Úgy látszik, hogy Nyíregyházán is működik olyan pékség, amelyik nem igazán tartja be a szabályokat.

bezárt pékség
Nyíregyházán is bezártak egy pékséget
Ahogy arról beszámoltunk, a gyomorforgató horrorpékségben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése során olyan szabálytalanságokat találtak, hogy azonnal bezáratták a tiszavasvári sütőipari üzemet. A pékség termékeit is megsemmisítették. 

A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a NÉBIH szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során.  Az egység több helyiségében a padozat sérült, szennyezett volt, a falak, a berendezések, eszközök szennyezettek és pókhálósak voltak. Az ablakoknál rengeteg rovartetemet is találtak, az előállító helyiségekben több helyen a mennyezetről és a falról a festék pergett.

Bezárt pékség 

Nyíregyházán pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrei nem voltak megelégedve mindennel. Az Országszázló téren lévő pékséget 12 napra bezáratták. Az ajtón ez olvasható: 

Tájékoztató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértés miatt 12 nap időtartamra a helyiséget (műhelyt, üzletet, telepet) lezáratta!

A zárva tartás első napja: 2025. 10. 10.

A zárva tartás utolsó napja: 2025. 10. 22.

 

