Ez már tényleg döbbenetes: újabb pékséget zártak be, ezúttal Nyíregyházán! Mutatjuk, hova ne menjen vásárolni.

Ahogy arról beszámoltunk a héten, egy NÉBIH-ellenőrzés után azonnal bezárattak egy sütőipari üzemet Tiszavasváriban. Úgy látszik, hogy Nyíregyházán is működik olyan pékség, amelyik nem igazán tartja be a szabályokat.

Nyíregyházán is bezártak egy pékséget

Fotó: KM

