Ez már tényleg döbbenetes: újabb pékséget zártak be, ezúttal Nyíregyházán! Mutatjuk, hova ne menjen vásárolni.
Gyomorforgató sütőipari üzem akadt a NÉBIH horgára Tiszavasváriban. Egy nyíregyházi pékség sem ment szabálytalanságokért a szomszédba.
Bezártak egy pékséget Nyíregyházán
Fotó: Illusztráció: MW-Archív
Ahogy arról beszámoltunk a héten, egy NÉBIH-ellenőrzés után azonnal bezárattak egy sütőipari üzemet Tiszavasváriban. Úgy látszik, hogy Nyíregyházán is működik olyan pékség, amelyik nem igazán tartja be a szabályokat.
Ahogy arról beszámoltunk, a gyomorforgató horrorpékségben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése során olyan szabálytalanságokat találtak, hogy azonnal bezáratták a tiszavasvári sütőipari üzemet. A pékség termékeit is megsemmisítették.
Gyomorforgató horrorpékség Szabolcs vármegyében! Azonnali hatállyal bezáratta a NÉBIH! (fotók, videó)
A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a NÉBIH szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során. Az egység több helyiségében a padozat sérült, szennyezett volt, a falak, a berendezések, eszközök szennyezettek és pókhálósak voltak. Az ablakoknál rengeteg rovartetemet is találtak, az előállító helyiségekben több helyen a mennyezetről és a falról a festék pergett.
Bezárt pékség
Nyíregyházán pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrei nem voltak megelégedve mindennel. Az Országszázló téren lévő pékséget 12 napra bezáratták. Az ajtón ez olvasható:
Tájékoztató
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Az adótörvényekkel kapcsolatos jogszabálysértés miatt 12 nap időtartamra a helyiséget (műhelyt, üzletet, telepet) lezáratta!
A zárva tartás első napja: 2025. 10. 10.
A zárva tartás utolsó napja: 2025. 10. 22.
