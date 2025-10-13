1 órája
Gyomorforgató horrorpékség Szabolcs vármegyében! Azonnali hatállyal bezáratta a NÉBIH! (fotók, videó)
Egy NÉBIH-ellenőrzés során olyan szabálytalanságokat találtak, hogy azonnal bezárattak egy sütőipari üzemet. A pékség termékeit meg is semmisítették.
Rengeteg volt a szabálytalanság a pékségben
Fotó: NÉBIH
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrei egy tiszavasvári sütőipari üzem ellenőrzésekor. A feltárt jogsértések miatt a pékségtevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették.
Szabálytalanul működő bezárt pékség
A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a NÉBIH szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során. Az egység több helyiségében a padozat sérült, szennyezett volt, a falak, a berendezések, eszközök szennyezettek és pókhálósak voltak. Az ablakoknál rengeteg rovartetemet is találtak - írta meg a NÉBIH! Az előállító helyiségekben több helyen a mennyezetről és a falról a festék pergett.
Horrorpékség SzabolcsbanFotók: Nébih
A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációkat hiányosan vezeti.
A NÉBIH a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság továbbá 20 tétel, mindösszesen 207,2 kg nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte hatósági zár alá vételüket.
Emellett visszahívták a szeptember 24. előtt előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszereket is. Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatja tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.
