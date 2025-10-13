Gyomorforgató horrorpékség Szabolcs vármegyében! Azonnali hatállyal bezáratta a NÉBIH! (fotók, videó)

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomon követési dokumentációkat hiányosan vezeti.

A NÉBIH a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság továbbá 20 tétel, mindösszesen 207,2 kg nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte hatósági zár alá vételüket.

Emellett visszahívták a szeptember 24. előtt előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszereket is. Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatja tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.