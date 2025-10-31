október 31., péntek

Gyász

18 perce

Emlékezés Penyigén: a kilenc kislány tragédiáját soha nem feledik (fotók)

Címkék#népballada#penyigei#tragédia#kislány#síremlék

A túlzsúfolt csónak a Szenkében elsüllyedt és kilenc kislány életét vesztette. Penyigén máig őrzik és ápolják az emléküket.

Munkatársunktól
Emlékezés Penyigén: a kilenc kislány tragédiáját soha nem feledik (fotók)

A Szenke-patakba veszett kilenc kislányra emlékeztek Penyigén

Fotó: Wachteinheim József

A halottak napja közeledtével pénteken Penyigén hajtottunk fejet egy szívszorító történet emléke előtt. A Szenke-patakban 1905. május 5-én egy túlterhelt csónak elsüllyedt, és kilenc kislány vesztette életét – osztotta meg közösségi oldalán dr. Tilki Attila.

Penyigén soha nem feledik a Szenke-patakba veszett kilenc kislányt, pénteken a polgármester és az országgyűlési képviselő közösen koszorúzta meg a síremléküket
Fotó: Wachteinheim József

Ez a tragédia nemcsak a falu, hanem az egész ország lelkébe beégett és ihletője lett Magyarország utolsó népballadájának, amely ma is él a penyigeiek emlékezetében. A penyigei temetőben álló közös síremlék gondozottan őrzi a lányok emlékét, s velük együtt mindannyiunknak üzeni: az emlékezés összeköt, az együttérzés nemzedékeken ível át – írta a térség országgyűlési képviselője, aki Juhász Gyula polgármesterrel együtt idézte fel e fájdalmas közösségi emléket és helyzete el az emlékezés koszorúit és közösen gyújtottak mécsest. A millennium évében az önkormányzat lélekharangot emeltetett a sírok előtt, és márvány emléktáblát.

Kilenc kislány emlékezete Penyigén

Fotók: Wachteinheim József

 

 

 

