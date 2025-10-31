október 31., péntek

Mai évfordulók
36 perce

Már nem tud mit kezdeni a sok pénzével, odaadná a nyíregyházi nő!

Címkék#kisbolt#aprópénz#forint

Szokatlan bejegyzés jelent meg a „Nyíregyházán hallottam!” Facebook-csoportban. Te mit tanácsolnál a hölgynek, mit tegyen a pénzével?

Nagy Zoltán
Már nem tud mit kezdeni a sok pénzével, odaadná a nyíregyházi nő!

Pénz gondok: túl sok aprója van.-

Forrás: illusztráció / getty images

„Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy tudtok-e olyan boltot, ahol szükség van apróra? Természetesen rolnizva vinném, van 200, 100, 50, 20, 10 és 5 forintosom, összesen körülbelül 110 000 forint értékben. Ha kell, külön bontva is el tudom vinni bármelyik boltba, ahol szükség van rá. A válaszokat előre is köszönöm!” – írta a nő.

Hol veszik be az aprópénzt?

Egy kommentelő ezt tanácsolta: „Nekem a dohányboltban mindig beveszik, és nem is csomagolom külön, mert ott úgyis rögtön megszámolják.”

Más valaki így reagált: „Kisboltok, pékségek, gyógyszertárak – ezekben gyakran örülnek az aprónak.”

Egy további hozzászólás szerint: „Ha be van rolnizva, a posta és más üzletek is beveszik.”

És érkezett egy praktikus tipp is: „A postán akár csekket is fizethetsz vele, nem kell rolnizni, csak értékenként külön válogatni.”

 

