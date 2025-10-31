1 órája
Vajon november 1-jén, mindenszentek napján lesz piac?
Nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy vajon szombaton tudnak-e vásárolni. Nyíregyházán több piac is van, utánajártunk hogy nyitva lesznek-e november 1-jén.
Sokan járnak Nyíregyházán is a piacra
Fotó: Csáki Alexandra
Rogyadoznak az őszi zöldségek és gyümölcsök súlya alatt az asztalok. A piac az egyik legjobb alapanyagbeszerzési forrás a legtöbb településen.
Piac nyitvatartás szombaton
Ahogy beszámoltunk róla, a nyíregyházi Búza téri piacon a görögdinnyét felváltotta a sütőtök, a sárgabarackot a szuperegészséges és zamatos szilva, vajretektől, brokkolitól, padlizsántól, céklától, kelbimbótól, fekete retektől, batátától roskadoznak az asztalok. Néhány árusnál már van dióbél, megjelentek a citrusok, hordókból kikandikálva csalogat a savanyúkáposzta, gyönyörűek a levesbevalók, de a paradicsom, paprika, zsenge újhagyma és könnyfakasztó vörös, az édes-, kel- és lilakáposzta is ingerlően gyönyörű. Rengetegen járnak a Jósavárosi, vagy akár az Örökösföldi piacra is vásárolni, ez sok családban a szokásos hétvégi programok egyike.
Azonban a holnapi szombat nem lesz átlagos, hiszen november 1-je mindenszentek napja. Így érdemes előre felkészülni a nem megszokott nyitvatartásra.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint november 1-jén, szombaton a Búza téri, a Jósavárosi és az Örökös Piac virágárusítás céljából tart csak nyitva. A Vásártér teljes területe ezen a napon ZÁRVA tart.
A többi napon a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat és az ügyfeleket.
