Lovas felvonulás Pócspetriben (fotókkal)

Lovas felvonulással kezdődött a szüreti nap, melynek lázában égett Pócspetri. A fogatok, a traktorok az iskola elől indultak, a Vasvári Pál utcán végig, aztán a Pócsin az Iskola letérőig, ott pedig a Létai utcára mentek, a végén visszafordultak a Rákóczi, a Kossuth, a Magyi, és a Körte utcán, utána visszatértek a Napkorin, majd irány a Kossuth, a Pócsi, és Iskola utca és le a polgármesteri hivatal mögé, a focipályára. Ott a táncos lábú iskolás, óvodás gyermekek, a leveleki, a nyírteleki és a pócspetri nyugdíjas egyesületek és a hagyományőrző zenekaruk tagjai léptek fel.

Pócspetri: lovas felvonulással kezdtek Fotó: Bakos Zsolt



Pócspetri: Szirota Jennifer is dalra fakadt

Szirota Jennifer adott koncertet a településhez kötődő és méltán népszerű Polip Band kíséretében. A helyszínen szokás szerint hangulatos gyermekprogramok és foglalkozásra csábító kézműves sátor várta az érdeklődő családokat. Finom birkagulyás, csülökpörkölt és töltött káposzta is várta a pócspetrieket az önkormányzati rendezvényen, amelyet Sitku Zsolt polgármester koordinált. Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő ezt írta a közösségi oldalán: „Remek hangulatú szüreti felvonuláson vehettünk részt Pócspetriben! Gratulálunk a szervezőknek!” A szüreti fesztivál hagyományait szeretnék folytatni a jövőben is.