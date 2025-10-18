25 perce
Pócspetriben is bebizonyosodott, hogy a közösség a legfontosabb védőháló a világban (galéria, videó)
Nagy-Vargha Zsófia a közösségépítés fontosságáról beszélt köszöntőjében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára is ellátogatott Pócspetribe, ahol első alkalommal rendeztek szüreti fesztivált.
Nagy-Vargha Zsófia Pócspetriben Királyfalvi Miklós emléktáblájánál is elhelyezte a tisztelet koszorúját
Fotó: Bozsó Katalin
Ragyogó őszi időben és remek hangulatban lovasfelvonulással kezdődött szombaton délelőtt Pócspetriben az első szüreti fesztivál, hogy sportpályánál egy felejthetetlen napot töltsön együtt a település apraja, nagyja.
A közönség láthatta, milyen tehetségesek a pócspetri gyerekek, majd a nyugdíjas klubok műsora csak tovább fokozta a jó hangulatot és persze a finom falatok sem hiányoztattak a rendezvényről, az önkormányzat minden érdeklődőt meghívott egy tál birkagulyásra, csülökpörköltre, vagy töltött káposztára, kinek kinek ízlése szerint. A gyermekprogramok, és foglalkozásra csábító kézműves sátor várt mindenkit.
Délutánra azonban beborult az ég, a sötét felhőkből ömlöttek a hatalmas esőcseppek, sokan haza is indultak, mások még maradtak és várták a délutáni fellépőt. Szirota Jennifer koncertjére sokan visszatértek a helyszínre és örömmel énekelték a nyírmadai származású énekesnővel a jól ismert slágereket.
Szüreti fesztivál Pócspetriben Szirota JenniferrelFotók: Bozsó Katalin
Pócspetri szüreti fesztiválja igazi közösségépítő rendezvény
Hiszek abban, hogy ma, a 21. században, amikor túl vagyunk egy világjárványon, a szomszédos országban háború dúl, a legfontosabb az, hogy egymásra tudjunk támaszkodni és egy közösség tagjai legyünk
– mondta köszöntőjében a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagy-Vargha Zsófia gratulált az első alkalommal megszervezett szüreti fesztiválhoz, mert véleménye szerint nagyon fontos, hogy egy település lakói sok időt töltsenek együtt, beszélgessenek, mert a közösség a legfontosabb védőháló a világban.
– Az ifjúsági területen ez kiemelt célunk és feladatunk, amihez támogatásokat is tudunk nyújtani, így érdemes figyelni a pályázatainkat, melyek ilyen és hasonló rendezvények megszervezéséhez járulnak hozzá – fogalmazott.
Ugyancsak a közösségteremtés fontosságát emelte ki Kiss András, a vármegyei közgyűlés tagja, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt években sokat tettek Pócspetri fejlődéséért.
– Fontos és szép eredményeket értünk el, sokat tettünk, és sok még a feladat, de azt kívánom, hogy közösen újabb fontos célokat érhessünk el, ami egyszerre ad nemzeti büszkeséget és élehető települést, minőségi életet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A tisztelet és emlékezés koszorúi
A csaknem 1700 lakosú település polgármestere, Sitku Zsolt megköszönte mindenkinek, hogy a rosszra forduló idő ellenére is kitartottak. S bár már nincs szőlőterület a faluban, a hagyományőrzés jegyében szervezték meg a szüreti fesztivált, a már meglévő közöségi események mellett.
A településvezető a helyettes államtitkárral természetesen arról is szót váltott, hogy a vidék, és a Pócspetrihez hasonló kistelepülések hogyan tudják megtartani a fiatalokat.
Abban egyetértettek, hogy a munkalehetőség, az infrastrukturális fejlesztések jelentősen hozzájárulnak egy település megtartó erejéhez. Sinku Zsolt örömmel számolt be arról, hogy a falusi csok kedvező hatásai Pócspetriben is érezhetőek, nőtt a községben ingatlant vásárlók száma, sok a betelepülő, ami örvendetes tény.
Megemlékezés PócspetribenFotók: Bozsó Katalin
Mielőtt a helyettes államtitkár tovább indult volna Kisvárdára, a megyei közgyűlés tagjával és a polgármesterrel közösen megkoszorúzták a történelmi emlékhelyen a Pócspetri perben 1948-ban halálra ítélt és kivégzett Királyfalvi Miklóst emlékművét, majd a kommunizmus áldozataira emlékezve a Pócspetri keresztútnál is elhelyeztek egy koszorút és mécsest gyújtottak.
Az elmúlás és a halál szele is megcsapta már a nyíregyházi műtárgyszakértőt, aki megdöbbentő családi drámákról mesélt
Itt az új Covid-hullám? Tombolnak a légúti fertőzések, brutális adatok érkeztek Szabolcsból
Hamarosan 160-nal száguldhatnak a vonatok Nyíregyháza és Debrecen között