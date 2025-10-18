Pócspetriben is bebizonyosodott, hogy a közösség a legfontosabb védőháló a világban (galéria, videó)

október 18., szombat

Pócspetri

1 órája

Nagy-Vargha Zsófia a közösségépítés fontosságáról beszélt köszöntőjében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára is ellátogatott Pócspetribe, ahol első alkalommal rendeztek szüreti fesztivált.

Munkatársunktól
Nagy-Vargha Zsófia Pócspetriben Királyfalvi Miklós emléktáblájánál is elhelyezte a tisztelet koszorúját

Fotó: Bozsó Katalin

Ragyogó őszi időben és remek hangulatban lovasfelvonulással kezdődött szombaton délelőtt Pócspetriben az első szüreti fesztivál, hogy sportpályánál  egy felejthetetlen napot töltsön együtt a település apraja, nagyja.

Pócspetri először rendezett szüreti fesztivált, a sztárfellépő Szirota Jennifer volt
Fotó: Bozsó Katalin

A közönség láthatta, milyen tehetségesek a pócspetri gyerekek, majd a nyugdíjas klubok műsora csak tovább fokozta a jó hangulatot és persze a finom falatok sem hiányoztattak a rendezvényről, az önkormányzat minden érdeklődőt meghívott egy tál birkagulyásra, csülökpörköltre, vagy töltött káposztára, kinek kinek ízlése szerint. A gyermekprogramok, és foglalkozásra csábító kézműves sátor várt mindenkit. 

Délutánra azonban beborult az ég, a sötét felhőkből ömlöttek a hatalmas esőcseppek, sokan haza is indultak, mások még maradtak és várták a délutáni fellépőt. Szirota Jennifer koncertjére sokan visszatértek a helyszínre és  örömmel énekelték a nyírmadai származású énekesnővel a jól ismert slágereket.

Szüreti fesztivál Pócspetriben Szirota Jenniferrel

Fotók: Bozsó Katalin

Pócspetri szüreti fesztiválja igazi közösségépítő rendezvény

Hiszek abban, hogy ma, a 21. században, amikor túl vagyunk egy világjárványon, a szomszédos országban háború dúl, a legfontosabb az, hogy egymásra tudjunk támaszkodni és egy közösség tagjai legyünk

 – mondta köszöntőjében a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagy-Vargha Zsófia gratulált az első alkalommal megszervezett szüreti fesztiválhoz, mert véleménye szerint nagyon fontos, hogy egy település lakói sok időt töltsenek együtt, beszélgessenek, mert a közösség a legfontosabb védőháló a világban.

Pócspetri szüreti fesztiválja közösségépítő rendezvény volt, az eső sem vitte el a jókedvet
Fotó: Bozsó Katalin

– Az ifjúsági területen ez kiemelt célunk és feladatunk, amihez támogatásokat is tudunk nyújtani, így érdemes figyelni a pályázatainkat, melyek ilyen és hasonló rendezvények megszervezéséhez járulnak hozzá – fogalmazott.

Ugyancsak a közösségteremtés fontosságát emelte ki Kiss András, a vármegyei közgyűlés tagja, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt években sokat tettek Pócspetri fejlődéséért. 

– Fontos és szép eredményeket értünk el, sokat tettünk, és sok még a feladat, de azt kívánom, hogy közösen újabb fontos célokat érhessünk el, ami egyszerre ad nemzeti büszkeséget és élehető települést, minőségi életet. 

A tisztelet és emlékezés koszorúi

A csaknem 1700 lakosú település polgármestere, Sitku Zsolt megköszönte mindenkinek, hogy a rosszra forduló idő ellenére is kitartottak. S bár már nincs szőlőterület a faluban, a hagyományőrzés jegyében szervezték meg a szüreti fesztivált, a már meglévő közöségi események mellett.

A településvezető a helyettes államtitkárral természetesen arról is szót váltott, hogy a vidék, és a Pócspetrihez hasonló kistelepülések hogyan tudják megtartani a fiatalokat.

Nagy-Vargha Zsófia helyettes államtitkár mondott köszöntőt Pócspetriben a szüreti fesztiválon
Fotó: Bozsó Katalin

Abban egyetértettek, hogy a munkalehetőség, az infrastrukturális fejlesztések jelentősen hozzájárulnak egy település megtartó erejéhez. Sinku Zsolt örömmel számolt be arról, hogy a falusi csok kedvező hatásai Pócspetriben is érezhetőek, nőtt a községben ingatlant vásárlók száma, sok a betelepülő, ami örvendetes tény.

Megemlékezés Pócspetriben

Fotók: Bozsó Katalin

Mielőtt a helyettes államtitkár tovább indult volna Kisvárdára, a megyei közgyűlés tagjával és a polgármesterrel közösen megkoszorúzták a történelmi emlékhelyen a Pócspetri perben 1948-ban halálra ítélt és kivégzett Királyfalvi Miklóst emlékművét, majd a kommunizmus áldozataira emlékezve a Pócspetri keresztútnál is elhelyeztek egy koszorút és mécsest gyújtottak.

 

