Pócspetriben is bebizonyosodott, hogy a közösség a legfontosabb védőháló a világban (galéria, videó)

Ragyogó őszi időben és remek hangulatban lovasfelvonulással kezdődött szombaton délelőtt Pócspetriben az első szüreti fesztivál, hogy sportpályánál egy felejthetetlen napot töltsön együtt a település apraja, nagyja.

Pócspetri először rendezett szüreti fesztivált, a sztárfellépő Szirota Jennifer volt

Fotó: Bozsó Katalin

A közönség láthatta, milyen tehetségesek a pócspetri gyerekek, majd a nyugdíjas klubok műsora csak tovább fokozta a jó hangulatot és persze a finom falatok sem hiányoztattak a rendezvényről, az önkormányzat minden érdeklődőt meghívott egy tál birkagulyásra, csülökpörköltre, vagy töltött káposztára, kinek kinek ízlése szerint. A gyermekprogramok, és foglalkozásra csábító kézműves sátor várt mindenkit.

Délutánra azonban beborult az ég, a sötét felhőkből ömlöttek a hatalmas esőcseppek, sokan haza is indultak, mások még maradtak és várták a délutáni fellépőt. Szirota Jennifer koncertjére sokan visszatértek a helyszínre és örömmel énekelték a nyírmadai származású énekesnővel a jól ismert slágereket.