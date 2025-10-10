2 órája
„Gondolta, majd átdöcögsz a padkán” – megérkezett a mai hopszi Nyíregyházáról
Te sem akarnád, hogy így álljanak be mögéd! Pofátlan parkolás Nyíregyházán: egy sofőr úgy gondolta, simán beállhat közvetlenül másik autó mögé.
Pofátlan parkolás Nyíregyházán: a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba kerültek fel a képek, melyeken jól látszik mi a hiba ezzel a parkolással kapcsolatban.
Pofátlan parkolás Nyíregyházán: te sem akarnád, hogy így álljanak be mögéd!
A sofőr konkrétan közvetlenül egy másik autó mögé állt, mintha az lenne a világ legtermészetesebb dolga. Az ilyen húzások nemcsak bosszantóak, hanem totálisan pofátlanok is.
Ezt a kommentelők sem hagyták szó nélkül, meg is írták véleményüket:
Gondolta majd átdöcögsz a padkán, ha el akarsz menni.
Bunkó! Ma én is tapasztaltam.Senki nem nézi a másikat. Mi van veletek emberek?
–írták a bejegyzéshez
Nem csoda, hogy mindenki csak a fejét fogja: a pofátlanság itt nem ismer határokat.
Egy apró tanulság azért van: mindig érdemes szemmel tartani a környezeted, mert sosem tudhatod, mikor kerülsz hasonló helyzetbe.
Nyíregyházán nem egyedi az eset, olvasóink szemét is szúrják a hasonló performanszok:
Elképesztő, mit mert megtenni a férfi Nyíregyháza belvárosában – a pofátlan parkolásnak is van határa!
