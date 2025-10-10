október 10., péntek

Pofátlan parkolás

27 perce

„Gondolta, majd átdöcögsz a padkán” – megérkezett a mai hopszi Nyíregyházáról

Címkék#Nyíregyháza#autósok#parkolás

Te sem akarnád, hogy így álljanak be mögéd! Pofátlan parkolás Nyíregyházán: egy sofőr úgy gondolta, simán beállhat közvetlenül másik autó mögé.

Szon.hu

Pofátlan parkolás Nyíregyházán: a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba kerültek fel a képek, melyeken jól látszik mi a hiba ezzel a parkolással kapcsolatban.

Pofátlan parkolás Nyíregyházán: ez most komoly?
Pofátlan parkolás Nyíregyházán: ez most komoly?
Forrás: Fotók: Nyíregyen Hallottam Facebook-csoport

Pofátlan parkolás Nyíregyházán: te sem akarnád, hogy így álljanak be mögéd!

A sofőr konkrétan közvetlenül egy másik autó mögé állt, mintha az lenne a világ legtermészetesebb dolga. Az ilyen húzások nemcsak bosszantóak, hanem totálisan pofátlanok is. 

Ezt a kommentelők sem hagyták szó nélkül, meg is írták véleményüket:

Gondolta majd átdöcögsz a padkán, ha el akarsz menni.

Bunkó! Ma én is tapasztaltam.Senki nem nézi a másikat. Mi van veletek emberek?

írták a bejegyzéshez

Nem csoda, hogy mindenki csak a fejét fogja: a pofátlanság itt nem ismer határokat.

Egy apró tanulság azért van: mindig érdemes szemmel tartani a környezeted, mert sosem tudhatod, mikor kerülsz hasonló helyzetbe.

Nyíregyházán nem egyedi az eset, olvasóink szemét is szúrják a hasonló performanszok:

