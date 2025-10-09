37 perce
Elképesztő, mit mert megtenni a férfi Nyíregyháza belvárosában – a pofátlan parkolásnak is van határa!
Olvasónknak szúrja a szemét a sok szabálytan parkolás a városban, összegyűjtött néhányat!
Portálunkhoz rendszerint befutnak érdekes ügyek, információk, sztorik. Olvasónktól kaptuk a jelzést, hogy tegnap Nyíregyházán a belváros egyik forgalmas utcájában egy autós elakadásjelzőt használva megállt az úton, nyugodtan kiszállt az autójából és bement az egyik közeli boltba. Többen értetlenül figyelték, ahogy percekig akadályozta a forgalmat, de ez őt nem zavarta. Sokan le is fotózták, nem hittek a szemüknek, hogy az út közepén áll indokolatlanul, majd amikor végzett a boltban, visszaült a kocsiba és elindult.
Pofátlan parkolások
Ha valaki nem tudná, elakadásjelzőt akkor rakunk ki, ha az autó leállt, defektet kapott, vagy bármilyen okból mozgásképtelenné vált, és meg kell jelölni a járművet a többi közlekedő számára. Ellenkező esetben az autós a város közepén csinált „parkolóhelyet” magának.
Nyíregyházán több is akad pofátlan parkolásokból. Van olyan autós, aki a járda melletti füves területen „áll meg szívesen".
Mások a kuka mellett a járdán, a kanyarban érzik „biztonságban" autójukat. Természtesen ez is szabálytalan.
