Elképesztő, mit mert megtenni a férfi Nyíregyháza belvárosában – a pofátlan parkolásnak is van határa!

Portálunkhoz rendszerint befutnak érdekes ügyek, információk, sztorik. Olvasónktól kaptuk a jelzést, hogy tegnap Nyíregyházán a belváros egyik forgalmas utcájában egy autós elakadásjelzőt használva megállt az úton, nyugodtan kiszállt az autójából és bement az egyik közeli boltba. Többen értetlenül figyelték, ahogy percekig akadályozta a forgalmat, de ez őt nem zavarta. Sokan le is fotózták, nem hittek a szemüknek, hogy az út közepén áll indokolatlanul, majd amikor végzett a boltban, visszaült a kocsiba és elindult.

Pofátlan parkolás, megállás Fotó: Olvasónktól

Pofátlan parkolások

Ha valaki nem tudná, elakadásjelzőt akkor rakunk ki, ha az autó leállt, defektet kapott, vagy bármilyen okból mozgásképtelenné vált, és meg kell jelölni a járművet a többi közlekedő számára. Ellenkező esetben az autós a város közepén csinált „parkolóhelyet” magának.

Nyíregyházán több is akad pofátlan parkolásokból. Van olyan autós, aki a járda melletti füves területen „áll meg szívesen".

Fotó: olvasónktól

Mások a kuka mellett a járdán, a kanyarban érzik „biztonságban" autójukat. Természtesen ez is szabálytalan.

Pár percre, de lehet órákra állt meg az autós

