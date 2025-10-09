október 9., csütörtök

Horror

1 órája

Tarantulák Nyíregyházán? Egyre többen fotózzák!

Címkék#farkaspókfaj#tarantula#pók

Gigapókok lepték el Nyíregyházát? A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban egymást érik a hatalmas pókokról készült fotók, sokan pedig már „tarantulákat” emlegetnek.

Nagy Zoltán
Tarantulák Nyíregyházán? Egyre többen fotózzák!

Pókok! Pókok mindenhol!

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A szeptemberi lehűléssel együtt valóban egyre több pók tűnik fel a kertekben és udvarokon: leggyakrabban a darázspók és a farkaspók kerül a kamerák elé. Bár ezek látványa még a tapasztalt kertészeket is megborzongatja, szerencsére egyik sem jelent valódi veszélyt az emberre.

Ő is egy szép termetes pók, meg kell hagyni.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Miért hiszik sokan, hogy ezek a pókok tarantulák?

A félreértés nem új keletű: a „tarantula” elnevezés eredetileg egy dél-olasz farkaspókfajra, a Lycosa tarantula-ra vonatkozott. A középkorban úgy hitték, hogy ennek a pókfajnak a csípése halálos, és egyetlen ellenszere a vad tánc volt, amit „tarantellának” neveztek el. Innen terjedt el a név, és az idők során minden nagyobb, szőrösebb pókot „tarantulának” kezdtek hívni – még azokat is, amelyek biológiailag nem azok.

Nézegesse, mitől rettegnek a nyíregyháziak!

Fotók: Nyíregyen Hallottam

Farkaspók ≠ Tarantula

A biológia azonban mást mond:

A farkaspók a Lycosidae család tagja – kisebb testű, gyors mozgású, vadászó pók, amely nem sző hálót.

A tarantula ezzel szemben a Theraphosidae családba tartozik, trópusi, nagy testű faj, amely hazánkban nem őshonos.

A farkaspók valóban ijesztő látványt nyújt, különösen, amikor a nőstény a hátán cipeli az apró pókocskákat, de harapása ártalmatlan, legfeljebb enyhe bőrpírt okozhat.

Ijesztő, de ártalmatlan vendégek

A hűvösödő idő beköszöntével ezek a pókok gyakrabban húzódnak be házak közelébe, garázsokba, fészerbe. Érdemes tehát óvatosan bánni velük, de nincs ok pánikra: a „nyíregyházi tarantulák” valójában csak félreértett farkaspókok.

 

