Tarantulák Nyíregyházán? Egyre többen fotózzák!
Gigapókok lepték el Nyíregyházát? A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban egymást érik a hatalmas pókokról készült fotók, sokan pedig már „tarantulákat” emlegetnek.
Pókok! Pókok mindenhol!
Forrás: Nyíregyen Hallottam
A szeptemberi lehűléssel együtt valóban egyre több pók tűnik fel a kertekben és udvarokon: leggyakrabban a darázspók és a farkaspók kerül a kamerák elé. Bár ezek látványa még a tapasztalt kertészeket is megborzongatja, szerencsére egyik sem jelent valódi veszélyt az emberre.
Ragadozók bukkannak fel ősszel a kertekben, házakban, és a frászt hozzánk ránk
Miért hiszik sokan, hogy ezek a pókok tarantulák?
A félreértés nem új keletű: a „tarantula” elnevezés eredetileg egy dél-olasz farkaspókfajra, a Lycosa tarantula-ra vonatkozott. A középkorban úgy hitték, hogy ennek a pókfajnak a csípése halálos, és egyetlen ellenszere a vad tánc volt, amit „tarantellának” neveztek el. Innen terjedt el a név, és az idők során minden nagyobb, szőrösebb pókot „tarantulának” kezdtek hívni – még azokat is, amelyek biológiailag nem azok.
Nézegesse, mitől rettegnek a nyíregyháziak!Fotók: Nyíregyen Hallottam
Farkaspók ≠ Tarantula
A biológia azonban mást mond:
A farkaspók a Lycosidae család tagja – kisebb testű, gyors mozgású, vadászó pók, amely nem sző hálót.
A tarantula ezzel szemben a Theraphosidae családba tartozik, trópusi, nagy testű faj, amely hazánkban nem őshonos.
A farkaspók valóban ijesztő látványt nyújt, különösen, amikor a nőstény a hátán cipeli az apró pókocskákat, de harapása ártalmatlan, legfeljebb enyhe bőrpírt okozhat.
Ijesztő, de ártalmatlan vendégek
A hűvösödő idő beköszöntével ezek a pókok gyakrabban húzódnak be házak közelébe, garázsokba, fészerbe. Érdemes tehát óvatosan bánni velük, de nincs ok pánikra: a „nyíregyházi tarantulák” valójában csak félreértett farkaspókok.