Tarantulák Nyíregyházán? Egyre többen fotózzák!

Farkaspók ≠ Tarantula

A biológia azonban mást mond:

A farkaspók a Lycosidae család tagja – kisebb testű, gyors mozgású, vadászó pók, amely nem sző hálót.

A tarantula ezzel szemben a Theraphosidae családba tartozik, trópusi, nagy testű faj, amely hazánkban nem őshonos.

A farkaspók valóban ijesztő látványt nyújt, különösen, amikor a nőstény a hátán cipeli az apró pókocskákat, de harapása ártalmatlan, legfeljebb enyhe bőrpírt okozhat.

Ijesztő, de ártalmatlan vendégek

A hűvösödő idő beköszöntével ezek a pókok gyakrabban húzódnak be házak közelébe, garázsokba, fészerbe. Érdemes tehát óvatosan bánni velük, de nincs ok pánikra: a „nyíregyházi tarantulák” valójában csak félreértett farkaspókok.