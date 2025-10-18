4 órája
Megtaláltak egy eltűnt fiatal lányt Szabolcsban: nagy szerencséje volt!
Eltűnt egy fiatal lány a napokban. A polgárőrök kitartó munkájának köszönhetően nem lett nagyobb baj.
A polgárőrség munkája nem mindig látványos, de életmentő is lehet. Gyakran intézetből eltűnt fiatalokat kell felkutatni, ami komoly, felelősségteljes feladat, amelyben a polgárőröknek is kiemelt szerepük van.
Polgárőr találta meg
Legutóbb arról számoltunk be, hogy fejsérült férfi feküdt az aszfalton egy nyíregyházi parkolóban, akinek az életét egy szolgálaton kívüli polgárőr mentette meg.
Földön fekvő, vérző férfit találtak egy nyíregyházi parkolóban
A napokban a Tiszaszentmártoni Polgárőr Egyesület tagjai sem tétlenkedtek, egy intézetből megszökött lányt kerestek. Kitartó munkájuknak köszönhetően megtalálták, majd a rendőrséggel együttműködve a Záhonyi Rendőrkapitányságra szállították a fiatalt – számolt be az esetről a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség. Közleményükben köszönetet mondtak minden polgárőrnek, akik nap mint nap tesznek a biztonságért, az emberekért és a közösségért!
