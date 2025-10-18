október 18., szombat

Polgárőrök segítettek

4 órája

Megtaláltak egy eltűnt fiatal lányt Szabolcsban: nagy szerencséje volt!

Eltűnt egy fiatal lány a napokban. A polgárőrök kitartó munkájának köszönhetően nem lett nagyobb baj.

Szon.hu

A polgárőrség munkája nem mindig látványos, de életmentő is lehet. Gyakran intézetből eltűnt fiatalokat kell felkutatni, ami komoly, felelősségteljes feladat, amelyben a polgárőröknek is kiemelt szerepük van.

Tiszaszentmártoni Polgárőr Egyesület
A Tiszaszentmártoni Polgárőr Egyesület is segített a keresésben
Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség

Polgárőr találta meg

Legutóbb arról számoltunk be, hogy fejsérült férfi feküdt az aszfalton egy nyíregyházi parkolóban, akinek az életét egy szolgálaton kívüli polgárőr mentette meg. 

A napokban a Tiszaszentmártoni Polgárőr Egyesület tagjai sem tétlenkedtek, egy intézetből megszökött lányt kerestek. Kitartó munkájuknak köszönhetően megtalálták, majd a rendőrséggel együttműködve a Záhonyi Rendőrkapitányságra szállították a fiatalt – számolt be az esetről a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség. Közleményükben köszönetet mondtak minden polgárőrnek, akik nap mint nap tesznek a biztonságért, az emberekért és a közösségért! 

 

