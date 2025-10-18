Megtaláltak egy eltűnt fiatal lányt Szabolcsban: nagy szerencséje volt!

A polgárőrség munkája nem mindig látványos, de életmentő is lehet. Gyakran intézetből eltűnt fiatalokat kell felkutatni, ami komoly, felelősségteljes feladat, amelyben a polgárőröknek is kiemelt szerepük van.

A Tiszaszentmártoni Polgárőr Egyesület is segített a keresésben

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség

Polgárőr találta meg

Legutóbb arról számoltunk be, hogy fejsérült férfi feküdt az aszfalton egy nyíregyházi parkolóban, akinek az életét egy szolgálaton kívüli polgárőr mentette meg.