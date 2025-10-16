1 órája
Földön fekvő, vérző férfit találtak egy nyíregyházi parkolóban
Fejsérült férfi feküdt az aszfalton egy nyíregyházi parkolóban. Szolgálaton kívüli polgárőr mentette meg az életét.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség már több alkalommal mentett életet. Egy polgárőr nem csak a rendre vigyáz, hanem életeket is ment, vagy gyakran segít eltűnt emberek felkutatásában is.
Polgárőr az emberek szolgálatában
Legutóbb a nyíregyházi kórházból indult útnak egy idős, demens férfi, akit órákig nem találtak. Az eltűnt férfi keresésére összefogtak a polgárőrök is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség kért minden polgárőrt és segíteni tudó állampolgárt, hogy aki tud, kapcsolódjon be a keresésbe, hiszen az eltűnt idős férfi a Sóstói Polgárőr Egyesület elnökének az édesapja volt. A szövetség kérésére több nyíregyházi és környékbeli polgárőr egyesület azonnal reagált: a jósavárosi, kertvárosi, nyíregyháza déli-alközpont, városközponti, mandai, sóstói, tiszarádi, balkányi és az orosi polgárőr egyesületek közel 30 fővel csatlakoztak a kereséshez. A hír 16 órakor jutott el a szövetséghez, és 20 percen belül már terepen voltak az első keresőcsoportok. Aki csak tudott az idős bácsi keresésére indult, ami végül sikerrel végződött.
Hihetetlen, hogyan került elő a nyíregyházi kórházból eltűnt idős férfi! Ezt mi se gondoltuk volna!
Országos elismerés
A polgárőrség vármegyénkban nagyon lelkiismeretesen végzi a dolgát, nem véletlen, hogy az Országos Polgárőr Szövetség egyik alelnökét és az országos elnökség tagját is Szabolcs-Szatmár-Beregből választották. A múlt héten Budapesten tartották tisztújító küldöttgyűlését az OPSZ, és valamennyi országos testület új összetételben folytatja munkáját. Erős képviselete van vármegyénknek, ami a térség polgárőreinek elhivatott, példamutató és kitartó munkáját ismeri el. A tisztújítás során Lisovszki Róbertet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökét a környezetvédelemért és a katasztrófavédelmi területért felelős alelnökké, míg Bán Gábort, a vármegyei szövetség elnökhelyettesét az országos elnökség tagjává választották.
Vérző férfi az aszfalton
A polgárőrök helytállnak szolgálaton kívül is. Október 14-én, kedden kora délután Nyíregyházán, a Korányi úton lévő élelmiszerüzlet mögötti parkolóban az Örökösföld–Újváros Polgárőr Egyesület egyik szolgálaton kívüli tagja észlelte, hogy egy fejsérült férfi fekszik az aszfalton – számolt be róla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség a közösségi oldalán. A polgárőr azonnal értesítette a mentőket, az utasításaik szerint segített, és a helyszínen maradt a mentők megérkezéséig.
Egy polgárőr szolgálaton kívül is polgárőr – és ha kell, azonnal segít! Köszönet a gyors és felelősségteljes helytállásért!
– fejezték ki hálájukat a bajtársuknak.
A férfi állapotával kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, válaszukkal hamarosan frissítjük a cikkünket.
