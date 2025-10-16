Földön fekvő, vérző férfit találtak egy nyíregyházi parkolóban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség már több alkalommal mentett életet. Egy polgárőr nem csak a rendre vigyáz, hanem életeket is ment, vagy gyakran segít eltűnt emberek felkutatásában is.

Egy polgárőr mentette meg a férfi életét

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség

Polgárőr az emberek szolgálatában

Legutóbb a nyíregyházi kórházból indult útnak egy idős, demens férfi, akit órákig nem találtak. Az eltűnt férfi keresésére összefogtak a polgárőrök is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség kért minden polgárőrt és segíteni tudó állampolgárt, hogy aki tud, kapcsolódjon be a keresésbe, hiszen az eltűnt idős férfi a Sóstói Polgárőr Egyesület elnökének az édesapja volt. A szövetség kérésére több nyíregyházi és környékbeli polgárőr egyesület azonnal reagált: a jósavárosi, kertvárosi, nyíregyháza déli-alközpont, városközponti, mandai, sóstói, tiszarádi, balkányi és az orosi polgárőr egyesületek közel 30 fővel csatlakoztak a kereséshez. A hír 16 órakor jutott el a szövetséghez, és 20 percen belül már terepen voltak az első keresőcsoportok. Aki csak tudott az idős bácsi keresésére indult, ami végül sikerrel végződött.