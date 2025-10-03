október 3., péntek

Polgárőrök

1 órája

Megható ünnepség: polgárőröket köszöntöttek az idősek világnapján

Néhány jó szó és apró kedvesség – ezek tették különlegessé az idősek világnapja alkalmából szervezett ünnepséget, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye nyíregyházi járásához tartozó idős polgárőr tagokat köszöntötték.

Szon.hu

A rendezvényre október 2-án délután került sor a Városmajor utcai Civil Házban, amely a Nyíregyházi Polgárőrségnek is otthont ad. Az első alkalommal életre hívott összejövetelt Turóczi Kinga, a Nyíregyházi járáshoz tartozó polgárőrök járási koordinátora szervezte, melyen részt vett Lisovszki Róbert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke is. 

polgárőrök
Polgárőröket köszöntöttek az idősek világnapján 

– Az eseményen a szervezők kiemelték: az idős polgárőrök munkája és példamutatása felbecsülhetetlen érték a közösség számára. Évtizedeken át tartó szolgálatuk és önkéntes elköteleződésük hozzájárult ahhoz, hogy településeink biztonságosabbak és összetartóbbak legyenek. A meghitt hangulatú eseményen a Nyíregyházi Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulója verssel, és egy tanmesével köszöntötte az időseket, majd az Együtt az Úton Közhasznú Egyesület Aranyalma Vadrózsa Tánccsoport tagjainak műsorát láthattuk. A hangulatot tovább fokozta Hekman Böbe, akinek slágereivel együtt nosztalgiáztak idős polgárőreink. A rendezvény ezt követően lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők közösen idézzék fel az elmúlt évek emlékeit, a szervezők pedig elismerő oklevéllel, és sok-sok jó szóval igyekeztek köszönetet mondani azoknak, akik tapasztalatukkal, bölcsességükkel ma is erősítik a polgárőrséget. Kívánunk számukra jó egészséget, és hosszú, szolgálatokban gazdag életet! –juttatta el beszámolóját Turóczi Kinga, a szervezet sajtóreferense. 

Nézze meg az eseményről készült fotókat! 

Köszöntötték a polgárőröket az idősek világnapja alkalmából Nyíregyházán

Fotók: Sz-Sz-B VMPSZ

 

Más témák is érdekelhetik: 

 

