Elszabadult póni okozott káoszt az Orosi úton – videó is készült!

Egészen elképesztő videót töltöttek fel az Oroson Hallottam Facebook-csoportba: egy elszabadult póni bukkant fel az autók között, és igencsak meglepte a közlekedőket.

Póni a forgalomban!

„Az Orosi úton elszabadult egy póni!” – írta a videó feltöltője, majd hozzátette: „Nem tudja valaki, kié lehet?”

A kommentelők sem maradtak néma nézők.

„És balra fordult a zöldnél?” – viccelődött valaki, de akadtak olyanok is, akik inkább aggódtak az állatért.

„Szegény, mennyire meg lehetett ijedve! Ez nagyon veszélyes!” – írta egy felhasználó.

„Jézusom, ez így borzasztó veszélyes!” – erősített rá egy másik kommentelő.