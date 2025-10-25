október 25., szombat

1 órája

Elszabadult póni okozott káoszt az Orosi úton – videó is készült!

Egészen elképesztő videót töltöttek fel az Oroson Hallottam Facebook-csoportba: egy elszabadult póni bukkant fel az autók között, és igencsak meglepte a közlekedőket.

Nagy Zoltán
Elszabadult póni okozott káoszt az Orosi úton – videó is készült!

Mit keres a póni a forgalomban?

Forrás: Oroson beszélik / Facebook

Egészen elképesztő videót töltöttek fel az Oroson Hallottam Facebook-csoportba: egy elszabadult póni bukkant fel az autók között, és igencsak meglepte a közlekedőket.

Póni a forgalomban!

„Az Orosi úton elszabadult egy póni!” – írta a videó feltöltője, majd hozzátette: „Nem tudja valaki, kié lehet?”

A videó ide kattintva megtekinthető!

A kommentelők sem maradtak néma nézők.
„És balra fordult a zöldnél?” – viccelődött valaki, de akadtak olyanok is, akik inkább aggódtak az állatért.

„Szegény, mennyire meg lehetett ijedve! Ez nagyon veszélyes!” – írta egy felhasználó.
„Jézusom, ez így borzasztó veszélyes!” – erősített rá egy másik kommentelő.

 

