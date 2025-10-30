október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Porrobbanás

2 órája

Iszonyú robbanás egy szabolcsi üzemben, többen is voltak az épületben – megszólaltak a mentők

Címkék#Katasztrófavédelem#baleset#csarnoképület#Vásárosnaményban

Különös robbanás történt csütörtök hajnalban. A vásárosnaményi csarnokban az automata oltórendszer is bekapcsolt a porrobbanás miatt.

Szon.hu
Iszonyú robbanás egy szabolcsi üzemben, többen is voltak az épületben – megszólaltak a mentők

Egy vásárosnaményi csarnokhoz vonultak a tűzoltók csütörtök hajnalban

Fotó: Maczek Péter

Ahogy arról korábban beszámoltunk, porrobbanás történt csütörtök hajnalban egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek az oltás után, kora reggel megbontották a technológiai részeket, megszüntették az izzásokat. A parázslás összesen csaknem öt négyzetméteres területet érintett – tájékoztatta szerkesztőségünket a katasztrófavédelem.

A porrobbanás okozta tűz megfékezése után a parázslást szüntették meg a tűzoltók
A tűzoltók a kora reggeli órákban szüntették meg a porrobbanás utáni parázslást
 Illusztráció: Katasztrófavédelem


Kilencen voltak a csarnokban a porrobbanás idején

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is. Érdeklődésünkre elárulták, a helyszínről senki sem kellett kórházba szállítani.

Megkerestük az érintett vállalatot is, hogy megtudjuk, mi okozhatta a porrobbanást. Válaszuk megérkezésekor frissítjük cikkünket.

Mi az a porrobbanás? A porrobbanás akkor következik be, amikor finom porrészecskék a levegőben gyúlékony keveréket alkotnak, majd ezt az elegyet valamilyen gyújtóforrás meggyújtja. Az alábbi videóban egy érdekes fizikai kísérletet láthatnak a jelenségről.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu