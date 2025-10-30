1 órája
Iszonyú robbanás egy szabolcsi üzemben, többen is voltak az épületben – megszólaltak a mentők
Különös robbanás történt csütörtök hajnalban. A vásárosnaményi csarnokban az automata oltórendszer is bekapcsolt a porrobbanás miatt.
Egy vásárosnaményi csarnokhoz vonultak a tűzoltók csütörtök hajnalban
Fotó: Maczek Péter
Ahogy arról korábban beszámoltunk, porrobbanás történt csütörtök hajnalban egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek az oltás után, kora reggel megbontották a technológiai részeket, megszüntették az izzásokat. A parázslás összesen csaknem öt négyzetméteres területet érintett – tájékoztatta szerkesztőségünket a katasztrófavédelem.
Kilencen voltak a csarnokban a porrobbanás idején
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is. Érdeklődésünkre elárulták, a helyszínről senki sem kellett kórházba szállítani.
Porrobbanás egy Szabolcs vármegyei csarnoképületben – kilencen voltak bent, amikor megtörtént
Megkerestük az érintett vállalatot is, hogy megtudjuk, mi okozhatta a porrobbanást. Válaszuk megérkezésekor frissítjük cikkünket.
Mi az a porrobbanás? A porrobbanás akkor következik be, amikor finom porrészecskék a levegőben gyúlékony keveréket alkotnak, majd ezt az elegyet valamilyen gyújtóforrás meggyújtja. Az alábbi videóban egy érdekes fizikai kísérletet láthatnak a jelenségről.
