Iszonyú robbanás egy szabolcsi üzemben, többen is voltak az épületben – megszólaltak a mentők

Ahogy arról korábban beszámoltunk, porrobbanás történt csütörtök hajnalban egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek az oltás után, kora reggel megbontották a technológiai részeket, megszüntették az izzásokat. A parázslás összesen csaknem öt négyzetméteres területet érintett – tájékoztatta szerkesztőségünket a katasztrófavédelem.

A tűzoltók a kora reggeli órákban szüntették meg a porrobbanás utáni parázslást

Illusztráció: Katasztrófavédelem



Kilencen voltak a csarnokban a porrobbanás idején