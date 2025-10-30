október 30., csütörtök

Ez történt ma

2 órája

Tragédiák napja Szabolcsban – robbanás, tűz! Egy férfi a kazánházban halt meg

Riasztásokkal indult a reggel. Porrobbanáshoz indultak hajnalban a szabolcsi tűzoltók.

Szon.hu

Mozgalmas napja volt a vármegyei katasztrófavédelemnek csütörtökön. Hajnalban robbanás rázta meg az egyik vásárosnaményi céget. Ugyancsak csütörtökön délelőtt tragédia történt: benn égett a házában egy 60 év körüli férfi Tiszabezdéden. 

porrobanáshoz kaptak riasztást a tűzoltók, Naményba siettek
Vásárosnaményban történt a porrobbanás

Porrobbanáshoz siettek a tűzoltók 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, porrobbanás történt csütörtök hajnalban egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek az oltás után, kora reggel megbontották a technológiai részeket, megszüntették az izzásokat. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre közölte, a helyszínről senki sem kellett kórházba szállítani. A porrobbanásról megkérdeztük az érintett céget is, egyelőre nem válaszoltak levélben elküldött kérdéseinkre. 

Döbbenetes jelzés érkezett csütörtökön a katasztrófavédelemhez: tűz keletkezett egy családi ház kazánházában Tiszabezdéden, a Széchenyi utcában. A lángok még a tűzoltók kiérkezése előtt kialudtak. A lakástűzben elhunyt férfi holttestét a kazánházban találták meg. A katasztrófavédelem azt közölte, nem zárható ki, hogy a férfi ruhája a vegyes tüzelésű kazán begyújtásakor kapott lángra, azonban a tűz pontos keletkezési körülményeit a tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. A tragédia részletiről itt írtunk. 

Körülnéztünk a NAV-árverési oldalán is 

Most átlagosan egymillió forintért juthat házhoz, aki gyorsan licitál. A NAV-árverések között három szabolcsi ingatlan is akad, amire érdemes lehet lecsapni. Lakni egyikben sem feltétlenül érdemes, de befektetésnek talán megéri.

Közeledik a halottak napja, így körbenéztünk a Búza téri piacon a virágárusoknál, valamint egy -két virágboltban is az idei árak felől érdeklődtünk. 

– Sokan keresik a sírdíszeket, élő- vagy művirággal élő fenyővel – sorolta az egyik virágüzlet tulajdonosa, s amit egy virágbolt tud, hogy a vásárló igényéhez és a választásának megfelelően állítja össze a csokrot. Éva azt mondja, ha nem köszöntenek be a fagyok, akkor a krizantém és a szegfű hosszabb ideig lehet a sír dísze. 
A Búza téri piac is virágokban pompázik, Pápainé Erzsike pultja attól különleges, hogy a saját termesztésű virágokból készíti a csokrokat, díszeket. – Az emberek azt keresik, ami természetes és szép, az élő virágok mellett ezért népszerűek a szárazcsokrok, mert azoknak nem kell víz, és attól sem kell tartani, hogy megfagynak – mondta. Az idei árakat is megtalálja ebben a cikkünkben: 

Közeleg a halottak napja - virágtenger fogadja a vásárlókat a Búza téri piacon

Fotók: Sipeki Péter

