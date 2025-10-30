2 órája
Tragédiák napja Szabolcsban – robbanás, tűz! Egy férfi a kazánházban halt meg
Riasztásokkal indult a reggel. Porrobbanáshoz indultak hajnalban a szabolcsi tűzoltók.
Mozgalmas napja volt a vármegyei katasztrófavédelemnek csütörtökön. Hajnalban robbanás rázta meg az egyik vásárosnaményi céget. Ugyancsak csütörtökön délelőtt tragédia történt: benn égett a házában egy 60 év körüli férfi Tiszabezdéden.
Porrobbanáshoz siettek a tűzoltók
Ahogy arról korábban beszámoltunk, porrobbanás történt csütörtök hajnalban egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek az oltás után, kora reggel megbontották a technológiai részeket, megszüntették az izzásokat. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre közölte, a helyszínről senki sem kellett kórházba szállítani. A porrobbanásról megkérdeztük az érintett céget is, egyelőre nem válaszoltak levélben elküldött kérdéseinkre.
Iszonyú robbanás egy szabolcsi üzemben, többen is voltak az épületben – megszólaltak a mentők
Döbbenetes jelzés érkezett csütörtökön a katasztrófavédelemhez: tűz keletkezett egy családi ház kazánházában Tiszabezdéden, a Széchenyi utcában. A lángok még a tűzoltók kiérkezése előtt kialudtak. A lakástűzben elhunyt férfi holttestét a kazánházban találták meg. A katasztrófavédelem azt közölte, nem zárható ki, hogy a férfi ruhája a vegyes tüzelésű kazán begyújtásakor kapott lángra, azonban a tűz pontos keletkezési körülményeit a tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. A tragédia részletiről itt írtunk.
