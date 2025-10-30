Tragédiák napja Szabolcsban – robbanás, tűz! Egy férfi a kazánházban halt meg

Mozgalmas napja volt a vármegyei katasztrófavédelemnek csütörtökön. Hajnalban robbanás rázta meg az egyik vásárosnaményi céget. Ugyancsak csütörtökön délelőtt tragédia történt: benn égett a házában egy 60 év körüli férfi Tiszabezdéden.

Vásárosnaményban történt a porrobbanás

Porrobbanáshoz siettek a tűzoltók

Ahogy arról korábban beszámoltunk, porrobbanás történt csütörtök hajnalban egy csarnoképületben Vásárosnaményban, az Ipar utcában. A balesethez a mátészalkai hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat, valamint egy mátészalkai vízszállítót riasztottak. A robbanás idején kilenc ember tartózkodott az épületben, amelyben az automata oltórendszer is működésbe lépett. Az egységek az oltás után, kora reggel megbontották a technológiai részeket, megszüntették az izzásokat. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre közölte, a helyszínről senki sem kellett kórházba szállítani. A porrobbanásról megkérdeztük az érintett céget is, egyelőre nem válaszoltak levélben elküldött kérdéseinkre.