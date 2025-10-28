2 órája
Figyelem! Pótlóbusz közlekedik vonat helyett ezen a szabolcsi vonalon!
Indulás előtt érdemes tájékozódni. Pótlóbusz szállítja az utasokat Vásárosnamény ls Nyíregyháza között.
Közleményt adott ki a MÁV. Október 28-án délelőtt pólóbusz közlekedik a szabolcsi szakaszon: a Nyíregyházáról 9:33-kor Vásárosnaményba és a Vásárosnaményból 11:36-kor Nyíregyházára induló személyvonat (36022, 36013) helyett pótlóbusz közlekedik - írták az MÁV oldalán.
A pótlóbusz megállóhelyei:
Nyíregyháza vasútállomás
Nyíregyháza külső vasútállomás
Nyíregyháza, Oros vasútállomás bejárati út
Napkor vasútállomás
Apagy, vasútállomás bejárati út
Levelek, vasútállomás bejárati út
Ófehértó vasútállomás
Ófehértó, Ligettanyai elágazás II.
Baktalórántháza vasútállomás
Vaja-Rohod vasútállomás
Rákóczitanya vasúti megállóhely
Nyírmada vasútállomás
Vásárosnamény külső vasúti megállóhely
Vásárosnamény vasútállomás
