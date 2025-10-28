október 28., kedd

MÁV

2 órája

Figyelem! Pótlóbusz közlekedik vonat helyett ezen a szabolcsi vonalon!

Címkék#vonat#pótlóbusz#Vásárosnamény

Indulás előtt érdemes tájékozódni. Pótlóbusz szállítja az utasokat Vásárosnamény ls Nyíregyháza között.

Szon.hu

Közleményt adott ki a MÁV. Október 28-án délelőtt pólóbusz közlekedik a szabolcsi szakaszon: a Nyíregyházáról 9:33-kor Vásárosnaményba és a Vásárosnaményból 11:36-kor Nyíregyházára induló személyvonat (36022, 36013) helyett pótlóbusz közlekedik - írták az MÁV oldalán.

pótlóbusz
Pótlóbusz közlekedik Vásárosnamény és Nyíregyháza között
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

A pótlóbusz megállóhelyei:

Nyíregyháza vasútállomás
Nyíregyháza külső vasútállomás      
Nyíregyháza, Oros vasútállomás bejárati út
Napkor vasútállomás
Apagy, vasútállomás bejárati út
Levelek, vasútállomás bejárati út
Ófehértó vasútállomás
Ófehértó, Ligettanyai elágazás II.
Baktalórántháza vasútállomás         
Vaja-Rohod vasútállomás     
Rákóczitanya vasúti megállóhely     
Nyírmada vasútállomás        
Vásárosnamény külső vasúti megállóhely   
Vásárosnamény vasútállomás

