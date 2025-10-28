Figyelem! Pótlóbusz közlekedik vonat helyett ezen a szabolcsi vonalon!

Közleményt adott ki a MÁV. Október 28-án délelőtt pólóbusz közlekedik a szabolcsi szakaszon: a Nyíregyházáról 9:33-kor Vásárosnaményba és a Vásárosnaményból 11:36-kor Nyíregyházára induló személyvonat (36022, 36013) helyett pótlóbusz közlekedik - írták az MÁV oldalán.

Pótlóbusz közlekedik Vásárosnamény és Nyíregyháza között

Forrás: Illusztráció Shutterstock

A pótlóbusz megállóhelyei:

Nyíregyháza vasútállomás

Nyíregyháza külső vasútállomás

Nyíregyháza, Oros vasútállomás bejárati út

Napkor vasútállomás

Apagy, vasútállomás bejárati út

Levelek, vasútállomás bejárati út

Ófehértó vasútállomás

Ófehértó, Ligettanyai elágazás II.

Baktalórántháza vasútállomás

Vaja-Rohod vasútállomás

Rákóczitanya vasúti megállóhely

Nyírmada vasútállomás

Vásárosnamény külső vasúti megállóhely

Vásárosnamény vasútállomás

