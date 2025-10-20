október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

2 órája

Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett hétfő délelőtt

Címkék#Mátészalka#pótlóbusz#MÁV#VOLÁN

Több vonat helyett is pótlóbusz közlekedik a vármegyei vonalon.

Szon.hu
Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett hétfő délelőtt

Több vonat helyett is pótlóbuszok közlekednek

Fotó: Illusztráció: Volánbusz

Több vonat helyett is pótlóbuszok közlekednek Mátészalka és Tiborszállás között, ezért indulás előtt érdemes tájékozódnia az utasoknak – közölte a MÁV. Mint írták, a Tiborszállásról 8:09-kor, 10:19-kor, illetve 11:47-kor Mátészalkára, továbbá a Mátészalkáról 9:05-kor, 11:05-kor Tiborszállásra induló személyvonatok helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbuszok megállóhelyei a következők:

 

  • Mátészalka, autóbusz-állomás
  • Nyírcsaholy, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
  • Nagyecsed vasútállomás
  • Tiborszállás vasútállomás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu