Változás
1 órája
Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett hétfő délelőtt
Több vonat helyett is pótlóbusz közlekedik a vármegyei vonalon.
Több vonat helyett is pótlóbuszok közlekednek
Fotó: Illusztráció: Volánbusz
Több vonat helyett is pótlóbuszok közlekednek Mátészalka és Tiborszállás között, ezért indulás előtt érdemes tájékozódnia az utasoknak – közölte a MÁV. Mint írták, a Tiborszállásról 8:09-kor, 10:19-kor, illetve 11:47-kor Mátészalkára, továbbá a Mátészalkáról 9:05-kor, 11:05-kor Tiborszállásra induló személyvonatok helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbuszok megállóhelyei a következők:
- Mátészalka, autóbusz-állomás
- Nyírcsaholy, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
- Nagyecsed vasútállomás
- Tiborszállás vasútállomás
Ezt ne hagyja ki!Baktériumok
15 órája
Paratífusz, nyugat-nílusi láz, malária is felütötte a fejét az országban, Szabolcsban is sok a fertőző beteg
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
18 órája
Sokkoló felvételek: friss fotók és videó a szabolcsi halálos baleset helyszínéről!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre