Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett hétfő délelőtt

Több vonat helyett is pótlóbuszok közlekednek Mátészalka és Tiborszállás között, ezért indulás előtt érdemes tájékozódnia az utasoknak – közölte a MÁV. Mint írták, a Tiborszállásról 8:09-kor, 10:19-kor, illetve 11:47-kor Mátészalkára, továbbá a Mátészalkáról 9:05-kor, 11:05-kor Tiborszállásra induló személyvonatok helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbuszok megállóhelyei a következők: