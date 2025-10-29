58 perce
Kihirdették az idei vármegyei Prima-díjra jelöltek névsorát
A Prima-díj Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kiválóságait ismeri el, a díjat a VOSZ (Vállalkozók Országos Szövetségének) helyi szervezete széles társadalmi egyeztetéssel ítéli oda az arra érdemes szakembereknek, művészeknek minden évben.
Czomba Csaba, a VOSZ vármegyei elnöke, és Vitkai Éva a Prima-gálák háziasszonya, moderátora várta szerdán a helyi sajtó képviselőit, ugyanis kihirdették az idei Prima-díjra jelöltek névsorát.
Prima-díj: kiemelkedő művészeket, tudósokat, szakembereket ismernek el
Mint ismert, a Demján Sándor néhai nagyvállalkozó által alapított elismerés óriási értéket képvisel mind a 10 kategóriában, valamint a vállalkozói szférában is, hiszen minden évben vállalkozói díjakat is átadnak, mellyel a kiemelkedő teljesítményt nyújtó és sikeres vállalkozásokat ismerik el. Az év vállalkozója díjat a hagyományokhoz hűen a fővárosban veheti át a legkiemelkedőbb vállalkozás.
– Minden évben nehéz helyzetben vagyunk, hogy végül kik maradjanak a tízes listán, sok-sok javaslat érkezik hozzánk s mi igyekszünk olyan, a saját szakterületükön kiemelkedő munkát végző, szakmai alázattal bíró személyeket találni, akik méltó módon képviseli közösségüket, hosszú éveken át fáradhatatlanul dolgoznak, alkotnak, kiemelkedően magas színvonalon – hangsúlyozta Czomba Csaba. Hozzátette, a jelölés menetében, a kiválasztásban az elmúlt évek gyakorlatát viszik tovább, a díjakkal, elismerésekkel együtt- ahogyan eddig is-, pénzjutalom jár.
A szervezet kuratóriumának tagjai továbbra is három Prima-díjast választanak meg, valamint egy különdíjast. Ebben sincs változás az előző évekhez képest. Az idei gálát a vármegyeháza Bessenyei termében november 14-én, pénteken 18 órától tartják, s igazán nagy nevekre számíthatunk.
Íme a tíz kategória jelöltjei:
Magyar irodalom: Buji Ferenc
Magyar színház-, film és iparművészet: Thuróczy Szabolcs
Magyar képző-és iparművészet: Havasi Tamás
Magyar tudomány: Kapu Tibor
Magyar oktatás és köznevelés: Gurbánné Papp Mária
Magyar építészet: Szatmári István
Magyar ismeretterjesztés és média: Tarczy Gyula
Magyar sport: Dajka László
Magyar népművészet és közművelődés: Baloghné Szűcs Zsuzsa
Magyar zeneművészet: Orpheum Madams
– Úgy gondolom, nagyon sok név ismert, és nem csupán helyi szinten, sok jelölt munkássága országosan vagy nemzetközileg is elismert. Annak külön örülünk, hogy Kapu Tibor űrhajósunk elfogadta a jelölést és a meghívást, itt lesz köztünk a családjával – tette hozzá Czomba Csaba.
Izgalmas színfoltja a rendezvénynek, amikor bemutatják a jelölteket a gálán és levetítenek róluk egy kisfilmet. A mini portrét Vitkai Éva készíti el kollégáival, s most is örömmel osztott meg néhány sztorit a forgatásokról. Elmondta, nagyon sokszínű személyiségekről van szó, ezekben a filmekben csupán felvillantani tudják életük, hivatásuk fontos állomásait, de mindegyikük életfilozófiája kirajzolódik majd előttünk a november 14-ei gálán.
