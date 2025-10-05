26 perce
Kihirdették a Prima Primissima díj várományosait: szabolcsi jelöltért is izgulhatunk
Idén is tíz kategóriában jelölték a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselőit. A rangos Prima Primissima díj várományosai között van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei jelölt is.
A Prima Primissima díjat december 5-én adják át
Fotó: primaprimissima.hu
Idén közel 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől, korábbi díjazottaktól és civil szervezetektől az ország egyik legrangosabb elismerésére. A Prima Primissima díj jelöltjei között ott van a nyíregyházi Cantemus kóruscsalád is, magyar zeneművészet kategóriában.
Prima Primissima díj 2025
A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve kiválasztotta azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó, tavaly jelentősen megemelt pénzdíjat december 5-én, a Művészetek Palotájában tartandó gálán. A díjat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj az elmúlt két évtizedben további díjakkal bővült, a Vármegyei Prima díjat minden vármegyében hárman vehetik át.
Prima–díj: patinás gálán ünnepelték vármegyénk kiválóságait
A Junior Prima díjakat pedig jelenleg öt Társalapító finanszírozza: a Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Zrt. a zeneművészet, a Docler Holding a népművészet és közművelődés, a KAVOSZ Zrt. az ismeretterjesztés és média, az MBH Bank pedig a színház-, film- és táncművészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja - írták meg a primaprimissima.hu oldalon.
A szeptember minden évben különösen izgalmas időszak a Prima Primissima Alapítvány számára, mivel ekkor készül el a díjra jelöltek listája. A több száz nevezés évről évre azt bizonyítja, hogy nagyon sok művész, tudós, sportoló, újságíró és oktató tudja sikerre váltani a tehetségét, és tud elérni olyan eredményeket, amelyek valódi példaképpé emelik őket. Ez évben is nagy örömmel mutatjuk be a harminc Prima díjast, és hiszünk benne, hogy az ő tudásuk, értékrendjük, kitartásuk egyre többeket ösztönöz arra, hogy tudatosan keressék és meg is találják a saját sikereikhez vezető utat. Azt reméljük, az ő életútjaik sokaknak jelenthetnek iránymutatást és bíztatást
– emelte ki Dr. Csányi Sándor, aki a kezdetektől a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
Annak érdekében, hogy az elismerés továbbra is méltó módon támogassa a kiemelkedő, példaértékű eredmények, életművek létrejöttét, tavaly megemelték a díjakkal járó pénzösszegeket.
A Prima Primissima díj összegei 2025-ben:
- Prima Primissima díj: 20 millió forint
- Prima díj: 8 millió forint
- Junior Prima díj: 3 millió forint
- Vármegyei Prima díj: 2 millió forint
- Vármegyei Prima Közönségdíj, illetve Különdíj: 500 ezer forint
- Prima Primissima Közönségdíj, amelynek felajánlója Demján Sándorné Lídia, a Prima Primissimát alapító Demján Sándor özvegye: 20 millió forint
A 2025. december 5-i gálán a Prima és Prima Primissima díjak mellett a Prima Primissima Közönségdíjat is átveheti valaki, mégpedig az a jelölt, akire a 2025 október végén induló közönségszavazás ideje alatt a legtöbb sms szavazat érkezik.
Így érdemes figyelni, hiszen a nyíregyházi Cantemus kórus méltán érdemelné meg ezt a rangos elismerést. Voksolni idén is érdemes lesz, hiszen a szavazók közül egy szerencsés nyertes 1 millió forinttal lesz gazdagabb, melyet OTP bankkártyán fog megkapni. Szavazni ebben az évben is a megszokott módon lehet majd: a jelölt kétjegyű kódját kell telefonon, sms-ben elküldeni a közönségszavazás telefonszámára.
A tíz kategória mindegyikében három jelölt versenyez. Az idei jelöltek listája:
Magyar irodalom
- Ladik Katalin, költő
- Nagy Koppány Zsolt, író, költő, műfordító, szerkesztő
- Visky András, író, drámaíró
Magyar színház-, film- és táncművészet
- Csuja Imre, színművész
- László Zsolt, színművész
- Vári Éva, színművész
Magyar képző- és iparművészet
- Gaál József, festő-, grafikus- és szobrászművész, MKE egyetemi docens
- Hefter László, üveg- és restaurátorművész
- Pataki Tibor, festő- és grafikusművész
Magyar tudomány
- Dr. Gósy Mária, nyelvész, fonetikus
- Dr. Masszi Tamás, hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár
- Dr. Pléh Csaba, egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész
Magyar oktatás és köznevelés
- Dr. Dráfi Kálmán, zongoraművész, egyetemi tanár
- Dr. Juhász Árpád, geológus
- Pataki Klára, gyógypedagógus
Magyar építészet
- Kertész András Tibor DLA, egyetemi tanár
- Szász László, építész
- Prof. Vasáros Zsolt, építészmérnök, egyetemi tanár
Magyar ismeretterjesztés és média
- Szám Katalin, újságíró
- Szilágyi János, rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető
- Wéber Gábor, televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző
Magyar sport
- Biros Péter, olimpiai bajnok vízilabdázó
- Illés Fanni, paralimpikon úszó
- Nyilasi Tibor, labdarúgó, edző, szakkommentátor
Magyar népművészet és közművelődés
- Fábián Éva, népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész
- Kassai Lajos, íjkészítő, lovasíjász
- Kovács Norbert „Cimbi”, néptáncos, koreográfus
Magyar zeneművészet
- Cantemus kóruscsalád
- Horváth Károly „Charlie”, előadóművész, trombitás, gitáros
- Záborszky Kálmán, karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója
Nagy meglepetés lesz szombattól a benzinkutakon, erre most mi se számítottunk!
Kimaxolta az abszurditást Nyíregyházán: ló a pótkocsin, kecske a hátsó ülésen
Éjszaka lopózott be a belvárosi társasházakba Nyíregyházán és ezt tette a nőkkel!