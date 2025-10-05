október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prima Primissima díj

26 perce

Kihirdették a Prima Primissima díj várományosait: szabolcsi jelöltért is izgulhatunk

Címkék#Prima Primissima-díj#lista#díj

Idén is tíz kategóriában jelölték a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselőit. A rangos Prima Primissima díj várományosai között van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei jelölt is.

Szon.hu
Kihirdették a Prima Primissima díj várományosait: szabolcsi jelöltért is izgulhatunk

A Prima Primissima díjat december 5-én adják át

Fotó: primaprimissima.hu

Idén közel 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől, korábbi díjazottaktól és civil szervezetektől az ország egyik legrangosabb elismerésére. A Prima Primissima díj jelöltjei között ott van a nyíregyházi Cantemus kóruscsalád is, magyar zeneművészet kategóriában.

Prima Primissima díj
Prima Primissima díj jelöltje a Cantemus kóruscsalád
Fotó: KM-archív

Prima Primissima díj 2025

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve kiválasztotta azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó, tavaly jelentősen megemelt pénzdíjat december 5-én, a Művészetek Palotájában tartandó gálán. A díjat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj az elmúlt két évtizedben további díjakkal bővült, a Vármegyei Prima díjat minden vármegyében hárman vehetik át.

A Junior Prima díjakat pedig jelenleg öt Társalapító finanszírozza: a Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Zrt. a zeneművészet, a Docler Holding a népművészet és közművelődés, a KAVOSZ Zrt. az ismeretterjesztés és média, az MBH Bank pedig a színház-, film- és táncművészet terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja - írták meg a primaprimissima.hu oldalon. 

A szeptember minden évben különösen izgalmas időszak a Prima Primissima Alapítvány számára, mivel ekkor készül el a díjra jelöltek listája. A több száz nevezés évről évre azt bizonyítja, hogy nagyon sok művész, tudós, sportoló, újságíró és oktató tudja sikerre váltani a tehetségét, és tud elérni olyan eredményeket, amelyek valódi példaképpé emelik őket. Ez évben is nagy örömmel mutatjuk be a harminc Prima díjast, és hiszünk benne, hogy az ő tudásuk, értékrendjük, kitartásuk egyre többeket ösztönöz arra, hogy tudatosan keressék és meg is találják a saját sikereikhez vezető utat. Azt reméljük, az ő életútjaik sokaknak jelenthetnek iránymutatást és bíztatást

 – emelte ki Dr. Csányi Sándor, aki a kezdetektől a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
Annak érdekében, hogy az elismerés továbbra is méltó módon támogassa a kiemelkedő, példaértékű eredmények, életművek létrejöttét, tavaly megemelték a díjakkal járó pénzösszegeket.

A Prima Primissima díj összegei 2025-ben:

  • Prima Primissima díj: 20 millió forint
  • Prima díj: 8 millió forint
  • Junior Prima díj: 3 millió forint
  • Vármegyei Prima díj: 2 millió forint
  • Vármegyei Prima Közönségdíj, illetve Különdíj: 500 ezer forint
  • Prima Primissima Közönségdíj, amelynek felajánlója Demján Sándorné Lídia, a Prima Primissimát alapító Demján Sándor özvegye: 20 millió forint

A 2025. december 5-i gálán a Prima és Prima Primissima díjak mellett a Prima Primissima Közönségdíjat is átveheti valaki, mégpedig az a jelölt, akire a 2025 október végén induló közönségszavazás ideje alatt a legtöbb sms szavazat érkezik. 

Így érdemes figyelni, hiszen a nyíregyházi Cantemus kórus méltán érdemelné meg ezt a rangos elismerést. Voksolni idén is érdemes lesz, hiszen a szavazók közül egy szerencsés nyertes 1 millió forinttal lesz gazdagabb, melyet OTP bankkártyán fog megkapni. Szavazni ebben az évben is a megszokott módon lehet majd: a jelölt kétjegyű kódját kell telefonon, sms-ben elküldeni a közönségszavazás telefonszámára.

A tíz kategória mindegyikében három jelölt versenyez. Az idei jelöltek listája:

Magyar irodalom

  • Ladik Katalin, költő
  • Nagy Koppány Zsolt, író, költő, műfordító, szerkesztő
  • Visky András, író, drámaíró

Magyar színház-, film- és táncművészet

  • Csuja Imre, színművész
  • László Zsolt, színművész
  • Vári Éva, színművész

Magyar képző- és iparművészet

  • Gaál József, festő-, grafikus- és szobrászművész, MKE egyetemi docens
  • Hefter László, üveg- és restaurátorművész
  • Pataki Tibor, festő- és grafikusművész

Magyar tudomány

  • Dr. Gósy Mária, nyelvész, fonetikus
  • Dr. Masszi Tamás, hematológus, belgyógyász szakorvos, klinikaigazgató egyetemi tanár
  • Dr. Pléh Csaba, egyetemi tanár, pszichológus, nyelvész

Magyar oktatás és köznevelés

  • Dr. Dráfi Kálmán, zongoraművész, egyetemi tanár
  • Dr. Juhász Árpád, geológus
  • Pataki Klára, gyógypedagógus

Magyar építészet

  • Kertész András Tibor DLA, egyetemi tanár
  • Szász László, építész
  • Prof. Vasáros Zsolt, építészmérnök, egyetemi tanár

Magyar ismeretterjesztés és média

  • Szám Katalin, újságíró
  • Szilágyi János, rádiós-televíziós újságíró, műsorvezető
  • Wéber Gábor, televíziós szakkommentátor, újságíró, autóversenyző

Magyar sport

  • Biros Péter, olimpiai bajnok vízilabdázó
  • Illés Fanni, paralimpikon úszó
  • Nyilasi Tibor, labdarúgó, edző, szakkommentátor

Magyar népművészet és közművelődés

  • Fábián Éva, népi énektanár, énekes, mesemondó előadóművész
  • Kassai Lajos, íjkészítő, lovasíjász
  • Kovács Norbert „Cimbi”, néptáncos, koreográfus

Magyar zeneművészet

  • Cantemus kóruscsalád
  • Horváth Károly „Charlie”, előadóművész, trombitás, gitáros
  • Záborszky Kálmán, karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu