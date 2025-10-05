Kihirdették a Prima Primissima díj várományosait: szabolcsi jelöltért is izgulhatunk

Idén közel 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől, korábbi díjazottaktól és civil szervezetektől az ország egyik legrangosabb elismerésére. A Prima Primissima díj jelöltjei között ott van a nyíregyházi Cantemus kóruscsalád is, magyar zeneművészet kategóriában.

Prima Primissima díj jelöltje a Cantemus kóruscsalád

Fotó: KM-archív

Prima Primissima díj 2025

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve kiválasztotta azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül tízen vehetik majd át a Prima Primissimákat, húszan pedig a Primákat megillető kisplasztikát és a vele járó, tavaly jelentősen megemelt pénzdíjat december 5-én, a Művészetek Palotájában tartandó gálán. A díjat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával 2003-ban Demján Sándor alapította, a Prima Primissima Alapítványt 2013-tól az OTP Bank gondozza és finanszírozza. A Prima Primissima díj az elmúlt két évtizedben további díjakkal bővült, a Vármegyei Prima díjat minden vármegyében hárman vehetik át.