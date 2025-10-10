35 perce
PRIMOM rendezvény: online marketing vállalkozóknak
Az online marketing kerül a fókuszba. Szakmai fórumot szervez a PRIMOM Alapítvány.
Online marketing vállalkozóknak - ezzel a címmel tart szakmai fórumot október 14-én 9 órai kezdettel a nyíregyházi székhelyű PRIMOM Alapítvány, melyen az online marketing szerepét helyezik a fókuszba.
A PRIMOM rendezvénye a marketingről szól
- A rendezvény helyszíne az alapítvány nyíregyházi irodája (Luther u. 16.), de lehetőség van online csatlakozásra is.
Mit tudhatunk meg:
- Marketing helye, szerepe
- Digitális marketing stratégiák
- Hírlevelek és e-mail marketing
- Titokmegosztás
Növelje online jelenlétének hatékonyságát ezzel forgalmát, bevételeit - fogalmazta meg portálunknak a rendezvény lényegét Mészáros Éva, az alapítvány irodavezetője.
A PRIMOM 28 éve áll a megyei és régiós kezdő és már működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások szolgálatában. Az alapítás célja: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlesztése, elsősorban vállalkozásélénkítő eszközrendszer kialakítása és működtetése, valamint hazai és külföldi források lehetőség szerinti maximális bevonása és koordinált felhasználása révén - olvasható az alapítvány honlapján.
