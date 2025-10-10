október 10., péntek

Szakmai előadás

35 perce

PRIMOM rendezvény: online marketing vállalkozóknak

Címkék#PRIMOM Alapítvány#marketing#fórum

Az online marketing kerül a fókuszba. Szakmai fórumot szervez a PRIMOM Alapítvány.

Tarnavölgyi Gergely

Online marketing vállalkozóknak - ezzel a címmel tart szakmai fórumot október 14-én 9 órai kezdettel a nyíregyházi székhelyű PRIMOM Alapítvány, melyen az online marketing szerepét helyezik a fókuszba.

PRIMOM
Czomba Csaba, a PRIMOM Alapítvány kuratóriumi elnöke
Fotó: MW-archív

A PRIMOM rendezvénye a marketingről szól

  • A rendezvény helyszíne az alapítvány nyíregyházi irodája (Luther u. 16.), de lehetőség van online csatlakozásra is.

Mit tudhatunk meg:

  • Marketing helye, szerepe 
  • Digitális marketing stratégiák
  • Hírlevelek és e-mail marketing
  • Titokmegosztás

Növelje online jelenlétének hatékonyságát ezzel forgalmát, bevételeit - fogalmazta meg portálunknak a rendezvény lényegét Mészáros Éva, az alapítvány irodavezetője.

A PRIMOM 28 éve áll a megyei és régiós kezdő és már működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások szolgálatában. Az alapítás célja: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlesztése, elsősorban vállalkozásélénkítő eszközrendszer kialakítása és működtetése, valamint hazai és külföldi források lehetőség szerinti maximális bevonása és koordinált felhasználása révén - olvasható az alapítvány honlapján.

