Rakonczay Gábor szerint mindenki többre képes annál, mint amit magáról gondol (videóval)

Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder hajós tartott motivációs előadást a Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakiskola és Kollégium fiataljainak csütörtök délelőtt. A diákok óriási tapssal köszöntötték az extrém sportolót, aki mesélt az élményeiről, az indíttatásról, és arról, mi segíti át a holtpontokon.

Rakonczay Gábor a Ridens diákjainak tartott előadást

Fotó: Sipeki Péter

Rakonczay Gábor átevezte az óceánt

Rakonczay Gábort a legtöbben hajósként ismerik és kevesen tudják, hogy ultrafutásokat is gyakran teljesít – átfutotta már Magyarországot. A sportoló 2008-ban 51 nap alatt a Tűzhangya nevű, kétkabinos hajó fedélzetén a Kanári-szigetekről Antigua szigetéig evezett, majd 2012-ben, 71 nap alatt kenuval átszelte az Alanti-óceánt.

Részt vett grönlandi expedíción és elérte a Déli-sarkot is. Kitartása, hihetetlen fizikai és lelki ereje példaként állhat az iskola diákjai előtt – ezért is volt számukra nagy öröm, hogy vendégül láthatták őt. Rakonczay Gábor Nyíregyházán nemcsak a Ridens-iskolába látogatott el, este a T. É. R. Központban mesél nem mindennapi élményeiről.