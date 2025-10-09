1 órája
Rakonczay Gábor szerint mindenki többre képes annál, mint amit magáról gondol (videóval)
Már gyerekként tudta, hogy „óceánátkelő” szeretne lenni és amit eltervezett, végre is hajtotta. Nyíregyházi diákoknak tartott előadást az extrém sportoló, Rakonczay Gábor.
Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder hajós tartott motivációs előadást a Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakiskola és Kollégium fiataljainak csütörtök délelőtt. A diákok óriási tapssal köszöntötték az extrém sportolót, aki mesélt az élményeiről, az indíttatásról, és arról, mi segíti át a holtpontokon.
Rakonczay Gábor átevezte az óceánt
Rakonczay Gábort a legtöbben hajósként ismerik és kevesen tudják, hogy ultrafutásokat is gyakran teljesít – átfutotta már Magyarországot. A sportoló 2008-ban 51 nap alatt a Tűzhangya nevű, kétkabinos hajó fedélzetén a Kanári-szigetekről Antigua szigetéig evezett, majd 2012-ben, 71 nap alatt kenuval átszelte az Alanti-óceánt.
Részt vett grönlandi expedíción és elérte a Déli-sarkot is. Kitartása, hihetetlen fizikai és lelki ereje példaként állhat az iskola diákjai előtt – ezért is volt számukra nagy öröm, hogy vendégül láthatták őt. Rakonczay Gábor Nyíregyházán nemcsak a Ridens-iskolába látogatott el, este a T. É. R. Központban mesél nem mindennapi élményeiről.
Rakonczay Gábor előadásaFotók: Sipeki Péter
