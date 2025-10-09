október 9., csütörtök

Egy élő legenda

1 órája

Rakonczay Gábor szerint mindenki többre képes annál, mint amit magáról gondol (videóval)

Címkék#Ridens#élmény#előadás

Már gyerekként tudta, hogy „óceánátkelő” szeretne lenni és amit eltervezett, végre is hajtotta. Nyíregyházi diákoknak tartott előadást az extrém sportoló, Rakonczay Gábor.

Száraz Anita

Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder hajós tartott motivációs előadást a Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakiskola és Kollégium fiataljainak csütörtök délelőtt. A diákok óriási tapssal köszöntötték az extrém sportolót, aki mesélt az élményeiről, az indíttatásról, és arról, mi segíti át a holtpontokon. 

Rakonczay Gábor a Ridens diákjainak tartott előadást
Rakonczay Gábor a Ridens diákjainak tartott előadást
Fotó: Sipeki Péter

Rakonczay Gábor átevezte az óceánt

Rakonczay Gábort a legtöbben hajósként ismerik és kevesen tudják, hogy ultrafutásokat is gyakran teljesít – átfutotta már Magyarországot. A sportoló 2008-ban 51 nap alatt a Tűzhangya nevű, kétkabinos hajó fedélzetén a Kanári-szigetekről Antigua szigetéig evezett, majd 2012-ben, 71 nap alatt  kenuval átszelte az Alanti-óceánt. 

Részt vett grönlandi expedíción és elérte a Déli-sarkot is. Kitartása, hihetetlen fizikai és lelki ereje példaként állhat az iskola diákjai előtt – ezért is volt számukra nagy öröm, hogy vendégül láthatták őt. Rakonczay Gábor Nyíregyházán nemcsak a Ridens-iskolába látogatott el, este a T. É. R. Központban mesél nem mindennapi élményeiről. 

Rakonczay Gábor előadása

Fotók: Sipeki Péter

Az előadásról szóló tudósítást hamarosan olvashatják portálunkon. 

