Gyulai kolbásszal etette a cápákat az óceánon Rakonczay Gábor, aki Nyíregyházán mesélt az élményeiről (fotók)
Közel húsz éve járja a földet és az óceánokat szánnal, kenuval, evezővel, vitorlással vagy éppen futva. Rakonczay Gábor Nyíregyházán fiataloknak tartott előadást kitartásról, holtpontokról, és arról, mi viszi őt előre.
Rakonczay Gábor a Ridens diákjainak tartott élménybeszámolót
Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
– Amikor az iskolában megkérdezték tőlem, hogy mi leszek, ha nagy leszek, azt feleltem: óceánátkelő. És hiába volt erre az a válasz, hogy olyan szakma nincs, kötöttem az ebet a karóhoz, annyi engedményre voltam hajlandó, hogy ha ezt nem lehet, akkor elgyalogolok a Déli-sarkra. Ez is mutatja, hogy már egész fiatalon eldöntöttem, hogy mivel szeretnék foglalkozni – mondta a napokban Rakonczay Gábor Nyíregyházán.
Rakonczay Gábor Nyíregyházán diákokkal találkozott
Az extrém sportolót az első komolyabb expedíciója előtt az foglalkoztatta, hogy tudná viszonylag olcsón megúszni. Át akart kelni az óceánon, de mivel tudta, hogy a vitorlás drága és bonyolult, ahogy a hajómotor sem olcsó, az evezés mellett döntött. Megépítették a hajót és ketten 51 nap alatt átevezték az óceánt: két óránként váltották egymást a lapátoknál. Vegyes páros világrekordot állítottak fel egy akkor már 100 éve létező sportágban, és miután visszatértek az egyetemre, már tudta, hogy nem akar két lábbal állni a földön: szüksége van a hullámokra.
Rakonczay Gábor előadásaFotók: Sipeki Péter
Rakonczay Gábor extrém sportoló, aki közel húsz éve járja a földet szánnal, kenuval, vitorlással vagy éppen futva és aki úgy érte el a Mont Blanc csúcsát, hogy egy 400 kilométerrel messzebb lévő tengerpartról indult, és „felfutott” a hegyre. Többek között arról beszélt a Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakiskola és Kollégium diákjainak, hogy fejlődni csak akkor tudunk, ha nem egyszerű az életünk, ha nehézségekkel nézünk szembe – az óceánon például akkor, amikor nyolc méteres hullámok próbálják meg felborítani a hajót, amiben ülünk.
Ő ezt átélte, az egyik expedícióján felborult és a hajó majdnem el is süllyedt, ami azzal is járt, hogy az azt követő 44 napban senkivel sem tudott kommunikálni, ami alaposan megnehezítette a dolgát.
A Ridens diákjainak azt mondta, ez egy sötét pont volt az életében, ami arra sarkallta, hogy a következő alkalomra újraépítse a hajót, hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer.
Rakonczay Gábor expedícióiFotók: rakonczay.com
Bíznunk kell magunkban!
– Amitől félünk, azzal szembe kell néznünk, különben egész életünkben nyomja a vállunkat ez a teher. Számtalanszor megtapasztaltam, hogy sokkal erősebb vagyok, mint amit gondoltam és hogy folyamatosan tudom emelni a tétet. Kezdetben csak 5 kilométert futottam, majd 21-et, 42-t, most pedig már 800-nál járok. Minden nap jobb akarok lenni, mint amilyen tegnap voltam, engem ez visz előre, de ez a képesség mindannyiunkban ott van.
Bíznunk kell magunkban és összeszorított fogakkal küzdeni, az egyik legfontosabb pedig, amit tudnunk kell, hogy az életünk hullámzik, akár az óceán. Vannak jobb napok és rosszabbak, ez így természetes.
Amikor egy-egy embertpróbáló expedícióra indult, mindig felkészült arra, hogy lesznek holtpontok, és amikor ezek elérkeztek, azzal nyugtatta magát, hogy tudta: a rossz szakaszokat jók váltják majd. Rengeteg nehézséggel nézett szembe ezeken az utakon: evezés közben naponta hat órát aludt kisebb szakaszokban – amikor több száz kilométert futott, ennek a töredékét –, az Antarktiszon 47 napig nem váltott ruhát, 10 percenként ennie kellett, hogy ne fagyjon meg, s végig maga után kellett húznia a közel 100 kilós szánját.
Amikor hónapokon át egyedül ült egy hajóban, volt ideje megfigyelni az állatokat: egy népes madártársaság tagjai például úgy aludtak, hogy egy közülük mindig ügyelt, majd 5 percenként váltották egymást, egy cápát csabai csípős kolbásszal etetett, s volt egy madár, ami egy héten át a hajóján töltötte az éjszakát.
Az idén márciusban befejeződött óceánevezés után bejelentette, hogy abbahagyja a veszélyes projekteket és mint most elmondta, ez teljesen tudatos döntés volt. Három éve kezdett el gondolkodni azon, hogy nem kísérti tovább a sorsot, és a jövőben inkább másokat szeretne motiválni.
Jelentősebb expedíciói, eredményei
- Kétszeres Guinness világrekorder és többszörös magyar rekorder
- Hatszoros óceánátkelő hajós, az amerikai Év Kalandja Díj és a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa
- Az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon
- Ultrafutó világbajnok, aki rendszeresen több száz kilométeres futásokat teljesít
- Kétszer átkelt Grönlandon és egy 44 napos expedícióval elérte a Déli-sarkot
