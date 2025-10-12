Gyulai kolbásszal etette a cápákat az óceánon Rakonczay Gábor, aki Nyíregyházán mesélt az élményeiről (fotók)

– Amikor az iskolában megkérdezték tőlem, hogy mi leszek, ha nagy leszek, azt feleltem: óceánátkelő. És hiába volt erre az a válasz, hogy olyan szakma nincs, kötöttem az ebet a karóhoz, annyi engedményre voltam hajlandó, hogy ha ezt nem lehet, akkor elgyalogolok a Déli-sarkra. Ez is mutatja, hogy már egész fiatalon eldöntöttem, hogy mivel szeretnék foglalkozni – mondta a napokban Rakonczay Gábor Nyíregyházán.

Rakonczay Gábor Nyíregyházán mesélt az élményeiről

Fotó: Sipeki Péter

Rakonczay Gábor Nyíregyházán diákokkal találkozott

Az extrém sportolót az első komolyabb expedíciója előtt az foglalkoztatta, hogy tudná viszonylag olcsón megúszni. Át akart kelni az óceánon, de mivel tudta, hogy a vitorlás drága és bonyolult, ahogy a hajómotor sem olcsó, az evezés mellett döntött. Megépítették a hajót és ketten 51 nap alatt átevezték az óceánt: két óránként váltották egymást a lapátoknál. Vegyes páros világrekordot állítottak fel egy akkor már 100 éve létező sportágban, és miután visszatértek az egyetemre, már tudta, hogy nem akar két lábbal állni a földön: szüksége van a hullámokra.