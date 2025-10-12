október 12., vasárnap

Hinnye!

29 perce

Nagykállóban találták meg Rákosi sokat érő tulajdonát!

A Magyar Államkincstár állította ki!

Nagy Zoltán
Nagykállóban találták meg Rákosi sokat érő tulajdonát!

A Korányi úton került elő Rákosi tulajdona.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban tűnt fel egy különös lelet: valaki egy Rákosi vezetéknevű hölgy hatósági igazolványát találta meg Nagykállóban.

Előkerült Rákosi kártyája.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Rákosi kártyájára bukkant rá

„Sziasztok! Ma találtam ezt az igazolványt Nagykállóban, a Korányi úti lakóterületen. A tulajdonosa vagy édesanyja nálam keresheti” – írta a bejegyzés szerzője.

A történet szerencsésen zárult: alig néhány órával később a posztoló már arról számolt be, hogy sikerült visszajuttatni az igazolványt a jogos tulajdonosának.

Ez az apró epizód is jól mutatja, hogy a közösségi média ereje milyen gyorsan segíthet – akár egy elveszett irat, akár egy „történelmi névvel” ellátott kártya esetében.

 

