29 perce
Nagykállóban találták meg Rákosi sokat érő tulajdonát!
A Magyar Államkincstár állította ki!
A Korányi úton került elő Rákosi tulajdona.
Forrás: Nyíregyen Hallottam
A „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban tűnt fel egy különös lelet: valaki egy Rákosi vezetéknevű hölgy hatósági igazolványát találta meg Nagykállóban.
Rákosi kártyájára bukkant rá
„Sziasztok! Ma találtam ezt az igazolványt Nagykállóban, a Korányi úti lakóterületen. A tulajdonosa vagy édesanyja nálam keresheti” – írta a bejegyzés szerzője.
A történet szerencsésen zárult: alig néhány órával később a posztoló már arról számolt be, hogy sikerült visszajuttatni az igazolványt a jogos tulajdonosának.
Ez az apró epizód is jól mutatja, hogy a közösségi média ereje milyen gyorsan segíthet – akár egy elveszett irat, akár egy „történelmi névvel” ellátott kártya esetében.
A kamionos, akit az egész ország ismer – ST22 Lacika elképesztő sikertörténete!
Ennyi volt, hiába az erőlködés, tényleg nincs tovább Szabolcsban sem...