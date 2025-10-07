október 7., kedd

Tortával is kedveskedtek

3 órája

Orbán Viktor köszöntötte Juliska nénit (fotókkal)

Címkék#Ragányi Róbert#Orbán Viktor#miniszterelnök#polgármester

Juliska nénit az idősek otthonában köszöntötték. Ragányi Róbert, Ramocsaháza polgármestere átadta Orbán Viktor miniszterelnök díszoklevelét.

Szon.hu
Orbán Viktor köszöntötte Juliska nénit (fotókkal)

Október 6-án a 90 éves Petró Józsefnét, az idősek otthonának lakóját köszöntötte születésnapja alkalmából Ragányi Róbert polgármester – számolt be a jeles eseményről Ramocsaháza közösségi oldala.

Ramocsaháza Petró Józsefné
Ramocsaháza: köszöntötték Petró Józsefnét 
Fotó: önkormányzat

Ramocsaháza: szép kort élt meg Juliska néni 

„Polgármester úr átadta Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt díszoklevelet és egy virágcsokorral köszöntötte Juliska nénit. Ramocsaháza Község Önkormányzata és a település lakosainak nevében kívánunk boldog születésnapot és további jó egészséget a szép kort megélt Juliska néninek!” – olvasható Ramocsaháza közösségi oldalán.

Köszöntés Ramocsaházán

Fotók: Önkormányzat

A község neve személynévből képződött helynév. A korai oklevelek alapján bizonyos „Ramacha” nevű földbirtokos a névadó, ám a szájhagyomány azt a Ramocsaházi Lászlót tartja névadó birtokosának aki, Budavár 1686. évi visszafoglalásakor jeleskedett.

 

