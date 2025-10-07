3 órája
Orbán Viktor köszöntötte Juliska nénit (fotókkal)
Juliska nénit az idősek otthonában köszöntötték. Ragányi Róbert, Ramocsaháza polgármestere átadta Orbán Viktor miniszterelnök díszoklevelét.
Október 6-án a 90 éves Petró Józsefnét, az idősek otthonának lakóját köszöntötte születésnapja alkalmából Ragányi Róbert polgármester – számolt be a jeles eseményről Ramocsaháza közösségi oldala.
Ramocsaháza: szép kort élt meg Juliska néni
„Polgármester úr átadta Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt díszoklevelet és egy virágcsokorral köszöntötte Juliska nénit. Ramocsaháza Község Önkormányzata és a település lakosainak nevében kívánunk boldog születésnapot és további jó egészséget a szép kort megélt Juliska néninek!” – olvasható Ramocsaháza közösségi oldalán.
Köszöntés RamocsaházánFotók: Önkormányzat
A község neve személynévből képződött helynév. A korai oklevelek alapján bizonyos „Ramacha” nevű földbirtokos a névadó, ám a szájhagyomány azt a Ramocsaházi Lászlót tartja névadó birtokosának aki, Budavár 1686. évi visszafoglalásakor jeleskedett.
