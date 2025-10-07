Orbán Viktor köszöntötte Juliska nénit (fotókkal)

Október 6-án a 90 éves Petró Józsefnét, az idősek otthonának lakóját köszöntötte születésnapja alkalmából Ragányi Róbert polgármester – számolt be a jeles eseményről Ramocsaháza közösségi oldala.

Ramocsaháza: köszöntötték Petró Józsefnét

Fotó: önkormányzat

Ramocsaháza: szép kort élt meg Juliska néni

„Polgármester úr átadta Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt díszoklevelet és egy virágcsokorral köszöntötte Juliska nénit. Ramocsaháza Község Önkormányzata és a település lakosainak nevében kívánunk boldog születésnapot és további jó egészséget a szép kort megélt Juliska néninek!” – olvasható Ramocsaháza közösségi oldalán.