Csukott szemmel csinálta az esti órákban? Titokzatos eset az Érkertben... (fotókkal)

Miközben mások már lefekvéshez készülődtek, egy nyíregyházi lakó furcsa nyomokat hagyott maga után. Egy férfi felháborodott bejegyzést tett közzé a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban.

Nagy Zoltán

„Szeretném megkérni azt a becsületes városlakót, aki 23-án késő délután vagy az esti órákban az Árpád utca 65. szám mögötti, az Érkerti Rendőrőrs melletti parkolóba csukott szemmel szeretett volna beparkolniírta a posztoló. – A gond csak az volt, hogy egy parkolásgátlóval ellátott bérelt helyre próbált beállni. Ezzel jelentős anyagi kárt okozott, mivel a hely bérelt, de a parkolásgátló az én tulajdonom. Várom a jelentkezését személyesen az Árpád utca 65. fszt. 2. alatt, vagy az Érkerti Rendőrőrsön, ahol a bejelentést már megtettem.”

Valami furcsa történt Nyíregyházán az éj leszálltával

Fotók: Nyíregyházán Hallottam!

Rejtély is van a sztoriban!

A poszthoz több hozzászólás is érkezett – köztük egy, amely új csavart vitt az ügybe.

„Miért van előrefelé letaposva? Úgy néz ki, mintha rá lett volna zárva egy már ott álló autóra” – jegyezte meg egy kommentelő.

Úgy tűnik, a történetnek nemcsak anyagi, hanem rejtélyes oldala is van.

 

