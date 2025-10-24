54 perce
Csukott szemmel csinálta az esti órákban? Titokzatos eset az Érkertben... (fotókkal)
Miközben mások már lefekvéshez készülődtek, egy nyíregyházi lakó furcsa nyomokat hagyott maga után. Egy férfi felháborodott bejegyzést tett közzé a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban.
„Szeretném megkérni azt a becsületes városlakót, aki 23-án késő délután vagy az esti órákban az Árpád utca 65. szám mögötti, az Érkerti Rendőrőrs melletti parkolóba csukott szemmel szeretett volna beparkolni – írta a posztoló. – A gond csak az volt, hogy egy parkolásgátlóval ellátott bérelt helyre próbált beállni. Ezzel jelentős anyagi kárt okozott, mivel a hely bérelt, de a parkolásgátló az én tulajdonom. Várom a jelentkezését személyesen az Árpád utca 65. fszt. 2. alatt, vagy az Érkerti Rendőrőrsön, ahol a bejelentést már megtettem.”
Valami furcsa történt Nyíregyházán az éj leszálltávalFotók: Nyíregyházán Hallottam!
Rejtély is van a sztoriban!
A poszthoz több hozzászólás is érkezett – köztük egy, amely új csavart vitt az ügybe.
„Miért van előrefelé letaposva? Úgy néz ki, mintha rá lett volna zárva egy már ott álló autóra” – jegyezte meg egy kommentelő.
Úgy tűnik, a történetnek nemcsak anyagi, hanem rejtélyes oldala is van.
Elege lett abból, ami Nyíregyházán folyik – már aláírást gyűjtene
Ötösben csinálták Nyíregyházán! Az anyuka nem tért magához! (fotóval)