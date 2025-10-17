Közös bringázásra hív a Rejtett Kincsek Down Egyesület

– Újra két kerékre pattanunk, de várjuk a három- és négykerekű kerékpárosokat is! A Down-szindróma hónapjának apropóján idén is megszervezzük a hagyományos inkluzív bicikli túránkat, a Kossuth térről a Nyíregyházi Állatparkig. A Bringazoo távja könnyen teljesíthető, az útvonal csodás – hív mindenkit egy nagyszerű közös programra a nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület.

Bringázoo – közös kerékpározásra hív mindenkit a Rejtett Kincsek Down Egyesület vasárnap

Fotó: egyesület

A gyülekező október 19-én, vasárnap 10 órakor lesz a városháza előtt, majd innen indulnak el a résztvevők a világhírű Nyíregyházi Állatparkhoz. Ugyancsak a program része, hogy a túra teljesítői ingyenesen léphetnek be a parkba, azonban a belépőjegyek sajnos már elfogytak, de a tekerésre szeretettel várnak mindenkit. Az egyesület kérése, hogy ennek figyelembevételével jelentkezzenek azok, akik szeretnék megtenni a Városháza és állatpark közötti távolságot egy lelkes és nagyszerű csoporthoz csatlakozva.