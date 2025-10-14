1 órája
Rendőrgyilkosság történt Szabolcs határánál, halántékon szúrták az alhadnagyot
Egy rendőr családjának vásárolt édességgel indult hazafelé, de egy tragikus találkozás örökre megváltoztatta a sorsát. A fiatal tiszt élete egy brutális rendőrgyilkosság miatt ért idő előtt véget, amikor szolgálaton kívül próbált segíteni egy bajbajutotton.
Társportálunk, a haon.hu egy szomorú évfordulóra hívta fel a figyelmet. Hajdúhadházon egy elszabadult indulatokkal kísért, brutális támadás oltotta ki egy 26 éves rendőr életét. A fiatal alhadnagy a helyi cukrászdába tért be, hogy apró meglepetéssel kedveskedjen otthon váró családjának; percekkel később már nem volt esély a megmenekülésre. Ötven évvel ezelőtt történt brutális rendőrgyilkosság Hajdúhadházon. A Hajdú-bihari Napló 1975. október 14-i lapszáma számolt be először a megrázó emberölésről. A korabeli tudósítások egybehangzóan úgy írtak Pásti Jánosról, mint szerény, kulturált, jóindulatú és hivatásához rendíthetetlenül hű rendőrről, aki már az iskolapadban és a szolgálatban is az eskü szellemében igyekezett helytállni.
Rendőrgyilkosság: megrázta a lakosságot
Az ominózus szombaton, 1975. október 11-én Pásti a szülei bocskaikerti házánál segédkezett, majd sötétedés után motorral sietett vissza hajdúhadházi otthonába, ahol két gyermeke és várandós felesége várta.
Útba ejtette a hajdúhadházi cukrászdát, majd – mivel gyakran volt feszült a helyzet – benézett a szomszédos ÁFÉSZ-vendéglőbe is, hogy meggyőződjön arról, nincs-e ott valami baj. Ám aznap sem volt nyugalom.
Szinte egyszerre lépett be a helységbe egy helyi férfival, Szilágyi Lajossal, aki az imént még eszméletlenül feküdt a mellékhelyiségben, miután két fiatal leütötte. A támadók visszaeső bűnelkövetők voltak, akik rettegésben tartották a környéket. Pásti rákérdezett, kik a felelősök, mire Szilágyi B. Ferencre és társaságára mutatott; a férfi családtagjaival ült egy asztalnál. Rokonaival együtt azért jelentek meg, hogy egy korábbi szóváltás után biztosítsák a túlerőt, mivel a garázda férfit korábban a viselkedése miatt kitessékelték a vendéglőből.
Kivégezte a kismamát – maga a horror, amit a bokrok között művelt vele (videóval)
Amikor a rendőr igazoltatni próbálta őket, a társaság szitkozódva felugrott és menekülni kezdett. B. Ferenc apja egy sörösüveget vágott szét a feljelentést tevő Szilágyi fején, anyja pedig hátulról a rendőr hajába kapaszkodva a földre rántotta.
Ekkor B. Ferenc egy mintegy 12 centiméteres kést rántott elő, és a földön fekvő, védekezésre képtelen rendőr halántékába tőrig belemártotta.
A földre rogyott Pástiba még két rúgást is belerúgott, miközben trágár sértéseket ordított, majd kísérőivel együtt elmenekült. A rendőrök azonban rövid időn belül kézre kerítették őket, éjjel két órára már előállították a gyanúsítottakat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A mindössze négy elemit végzett, 19 éves B. Ferencet jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték; anyja 15, apja 3 évet kapott. Az „életfogytiglan” végül nagyjából húsz év börtönt jelentett, és a szabadulást követő egy éven belül B. Ferencet ismét letartóztatták rablás miatt.
Pásti Jánost egy héttel a halála után temették el, ezrek kísérték utolsó útjára a hajdúhadházi rendőrt. A fiatalon elhunyt alhadnagy emlékét ma is tábla őrzi a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületén.
Korábban a Szabolcs Online felületén is felidéztünk egy hátborzongató gyilkosságot, ami anno megrázta a közvéleményt és kitörölhetetlen emléket hagyott az érintettekben.
Fordulat a Hollandiában meggyilkolt nyíregyházi lány ügyében – megdöbbentő, mit talált a rendőrség
Teljes sokk: a máriapócsi gyilkosság alól felmentették, aztán brutálisan megölhetett egy nőt – videóval
Szívbe markoló szavak a Huszti ikrek édesapjától – könnyek közt gyászolt lányai sírjánál