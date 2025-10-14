Rendőrgyilkosság történt Szabolcs határánál, halántékon szúrták az alhadnagyot



Társportálunk, a haon.hu egy szomorú évfordulóra hívta fel a figyelmet. Hajdúhadházon egy elszabadult indulatokkal kísért, brutális támadás oltotta ki egy 26 éves rendőr életét. A fiatal alhadnagy a helyi cukrászdába tért be, hogy apró meglepetéssel kedveskedjen otthon váró családjának; percekkel később már nem volt esély a megmenekülésre. Ötven évvel ezelőtt történt brutális rendőrgyilkosság Hajdúhadházon. A Hajdú-bihari Napló 1975. október 14-i lapszáma számolt be először a megrázó emberölésről. A korabeli tudósítások egybehangzóan úgy írtak Pásti Jánosról, mint szerény, kulturált, jóindulatú és hivatásához rendíthetetlenül hű rendőrről, aki már az iskolapadban és a szolgálatban is az eskü szellemében igyekezett helytállni.

Rendőrgyilkosság történt 50 éve Hajdúhadházon Fotó: Napló-archív

Rendőrgyilkosság: megrázta a lakosságot

Az ominózus szombaton, 1975. október 11-én Pásti a szülei bocskaikerti házánál segédkezett, majd sötétedés után motorral sietett vissza hajdúhadházi otthonába, ahol két gyermeke és várandós felesége várta.

Útba ejtette a hajdúhadházi cukrászdát, majd – mivel gyakran volt feszült a helyzet – benézett a szomszédos ÁFÉSZ-vendéglőbe is, hogy meggyőződjön arról, nincs-e ott valami baj. Ám aznap sem volt nyugalom.

Szinte egyszerre lépett be a helységbe egy helyi férfival, Szilágyi Lajossal, aki az imént még eszméletlenül feküdt a mellékhelyiségben, miután két fiatal leütötte. A támadók visszaeső bűnelkövetők voltak, akik rettegésben tartották a környéket. Pásti rákérdezett, kik a felelősök, mire Szilágyi B. Ferencre és társaságára mutatott; a férfi családtagjaival ült egy asztalnál. Rokonaival együtt azért jelentek meg, hogy egy korábbi szóváltás után biztosítsák a túlerőt, mivel a garázda férfit korábban a viselkedése miatt kitessékelték a vendéglőből.