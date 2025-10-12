Felszállásra készen: már a gyakorlatban is használhatják a pilóták a Nyíregyházi Egyetem szuper-szimulátorát!

– A Nyíregyházi Egyetem repülési eljárásgyakorló szimulátora hivatalosan is megkapta a légügyi hatósági tanúsítványt, így mostantól a gyakorlatban is használhatják a hallgatók. Az ALSIM AL250 típusú eszköz a legmodernebb elvárásoknak megfelelő, több konfigurációs lehetőséget kínáló berendezés, amely új dimenziókat nyit a hazai és nemzetközi szinten is elismert pilótaképzésben. Az RRF-projekt keretében beszerzett szimulátor jelentős mérföldkő az intézmény digitális és gyakorlatorientált oktatásfejlesztésében – közölte a Nyíregyházi Egyetem.

Repülésszimulátor a Nyíregyházi Egyetemen Fotó: Váczy Norbert

– A pilótaképzés jövője már a jelen: az ALSIM AL250 típusú repülésszimulátor 2025. július 5-én történt hivatalos átadása után most újabb mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Egyetem – a korszerű eljárásgyakorló berendezés megkapta a Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály tanúsítványát, amely lehetővé teszi a hallgatók gyakorlati képzésének megkezdését a szimulátoron.

Az FNPT II kategóriás eszköz alkalmas a műszerrepülés gyakoroltatására – vagyis annak elsajátítására, hogyan értelmezze a pilóta kizárólag a műszerek által mutatott adatokat olyan helyzetekben, amikor nem lát ki a pilótafülkéből – például felhők, köd vagy éjszakai repülés közben. A berendezés különösen fontos szerepet tölt be a helyzettudatosság fejlesztésében, amely a biztonságos repülés egyik alapfeltétele. A rendszer lehetőséget ad hibaszituációk szimulációjára is, amely során a növendékek gyakorolhatják a vészhelyzeti protokollokat és checklist-alapú döntéshozatalt. A Tréner Kft. által üzemeltetett, az egyetem tulajdonában álló eszköz a legkorszerűbb repüléstechnikai képzési igényeket is kielégíti: támogatja a hagyományos mechanikus műszerek és a „glass cockpit” (üveg pilótafülke) kijelzőrendszerek oktatását is. Néhány gombnyomással lehet átváltani a különböző típusú repülőgépek műszerfalai között, gyorsabbá és hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. A berendezés fő előnyei közé tartozik az alacsony fenntartási költség, a folyamatos szoftverfrissítési lehetőség, valamint a kivételes rugalmasság a képzési igények kiszolgálásában.

Ez a szimulátor nemcsak korszerű és gazdaságos, de oktatási szempontból is újdonság. A hallgatók akár saját tervezésű, csak virtuálisan létező repülőgépek vezethetőségét is tesztelhetik benne, például szakdolgozati munkájuk részeként

– emelte ki Dr. Gáti Balázs, egyetemi docens.

A beszerzés az úgynevezett Digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című projekt részeként valósult meg, amelyre az intézmény korábban 1,008 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A berendezés összértéke mintegy 130 millió forint, amely nemcsak a hardvert, hanem a szimulátor testreszabását és fejlesztését is tartalmazza.

Az új szimulátor jelenleg több mint 240 hallgatót szolgál ki a repülőmérnöki BSc magyar és angol nyelvű alapszakokon, a posztgraduális képzéseken, valamint a felsőoktatási szakképzésben.

A Nyíregyházi Egyetem ezzel a fejlesztéssel is megerősítette pozícióját mint a kelet-európai régió piacvezető pilótaképző intézménye, és jelentősen hozzájárul a légiközlekedési ipar jövőbeli szakembereinek képzéséhez – nemcsak Magyarországon, de a nemzetközi piacon is.

