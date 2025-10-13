Robbanás Nyírbátorban: hárman haltak meg a biogázüzemben történt balesetben (fotók, videó)

Meg nem erősített hírek szerint robbanás történt Nyírbátorban, a Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árpád utcai telephelyén. Egy tartály tetején munkások dolgoztak, amikor robbanás történt. Három sérültről lehet szó, a tűzoltók és a mentők már a helyszínen vannak – ezek voltak az elsődleges információk, melyekről napra pontosan négy évvel ezelőtt, 2021. október 13-án nem sokkal délután két óra után hírt adott portálunk. Ahogy telt az idő, egyre többet tudtunk meg, munkatársaink is a helyszínre indultak, s lassanként kibontakozott a tragédia képe.

Robbanás Nyírbátorban: hárman haltak meg a négy évvel ezelőtti tragikus balesetben

Fotó: Máté János archívuma

Robbanás Nyírbátorban: családi tragédia a szemünk előtt

A Bátortrade Kft. biogázüzemének területén a soros takarítási-karbantartási munkálatokat végezte egy külső vállalkozás munkacsoportja. A nem működésben lévő fermentor takarítása volt a feladatuk, munka közben valamilyen szikra keletkezhetett és a helyiségben lévő minimális mennyiségű metán és oxigén keveréke felrobbant. A hőhatás reakcióba lépett a falra lerakódott kén-dioxiddal, ami nagyon gyorsan fulladásos halált okozhat. A robbanásnak három halálos áldozata van

– közölte honlapján a Bátor Televízió.