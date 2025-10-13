41 perce
Robbanás Nyírbátorban: hárman haltak meg a biogázüzemben történt balesetben (fotók, videó)
„Nagyon nagy detonáció volt, a láng egészen a telep szélein magasodó nyárfák tetejéig felcsapott” – mondta el a négy évvel ezelőtti tragikus baleset egyik szemtanúja. 2021. október 13-án robbanás történt a nyírbátori biogázüzemben.
Meg nem erősített hírek szerint robbanás történt Nyírbátorban, a Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árpád utcai telephelyén. Egy tartály tetején munkások dolgoztak, amikor robbanás történt. Három sérültről lehet szó, a tűzoltók és a mentők már a helyszínen vannak – ezek voltak az elsődleges információk, melyekről napra pontosan négy évvel ezelőtt, 2021. október 13-án nem sokkal délután két óra után hírt adott portálunk. Ahogy telt az idő, egyre többet tudtunk meg, munkatársaink is a helyszínre indultak, s lassanként kibontakozott a tragédia képe.
Robbanás Nyírbátorban: családi tragédia a szemünk előtt
A Bátortrade Kft. biogázüzemének területén a soros takarítási-karbantartási munkálatokat végezte egy külső vállalkozás munkacsoportja. A nem működésben lévő fermentor takarítása volt a feladatuk, munka közben valamilyen szikra keletkezhetett és a helyiségben lévő minimális mennyiségű metán és oxigén keveréke felrobbant. A hőhatás reakcióba lépett a falra lerakódott kén-dioxiddal, ami nagyon gyorsan fulladásos halált okozhat. A robbanásnak három halálos áldozata van
– közölte honlapján a Bátor Televízió.
- A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól megtudtuk, hogy a balesethez kiemelt riasztási fokozat mellett hét gépjárművel 25 tűzoltó vonult, az egységek board, mentőkötél és dugólétra segítségével emelték ki az áldozatokat a romok alól. Az üzem környékén élők nem voltak veszélyben, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
- Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az esethez a nyíregyházi mentésirányítás két helikoptert és négy földi egységet riasztott.
Robbanás Nyírbátorban | Fotók: Máté János
Amikor kollégáink a biogázüzemhez értek, az út szélén álldogálóktól elmondták, nagy lehet a baj, ugyanis hiába hívják az eltűntek telefonját, azokat nem veszi fel senki – ők még akkor nem tudták, hogy sajnos soha többé nem hallhatják szeretteik hangját. Az egyik családtag közelebb jött, két testvér és az egyiknek a fia érintett a balesetben, mondta remegő hangon. Nem sokkal később közölték velük, hogy mindhárman meghaltak a robbanásban. A család nőtagja ekkor hirtelen megfordult és rohanni kezdett befelé.
Engedjetek oda! Felrobbantották őket! Látni akarom!
– üvöltötte sírva, miközben két férfi megpróbálta visszatartani. Betuszkolták az autóba, és egy kis idő múlva elhajtottak.
Sikerült megszólaltatnunk a szomszédos üzem egyik dolgozóját, aki látta a robbanást. Nagyon nagy detonáció volt, a láng egészen a telep szélein magasodó nyárfák tetejéig felcsapott, pedig azok is meg vannak vagy 5-6 méteresek, magyarázta.
Senki nem tudja, hogyan kerültek a fermentor belsejébe
Természetesen megkerestük a társaság vezérigazgatóját, dr. Petis Mihályt, aki a robbanás másnapján nyilatkozott nekünk a halálos baleset körülményeiről. Elmondta: az érintett fermentort a biztonsági szabályoknak megfelelően üzemen kívül helyezték. Ez a tizenhat olyan tartály egyike, amiben folyamatos a biológiai gáztermelés, és a leállításuk is időigényes, hiszen ki kell várni, hogy a gáztermelés megszűnjön. Csak akkor kezdik meg a több hónapot is igénybe vevő szervizelés előkészítését, ha már elérték a biztonságos fázist.
A szóban forgó fermentor még nem volt alkalmas arra, hogy a belsejében emberek tartózkodjanak, attól függetlenül sem, hogy a mért paraméterek már megfeleltek az előírtnak. Az áldozatok – ők egy alvállalkozó emberei, akiket különféle szolgáltatásokhoz alkalmaztak – egészen más munkát végeztek a lezárt fermentor tetején, amire ki is volt írva, hogy abban személy nem tartózkodhat. Azért is érthetetlen az egész, mert gyakorlott, jól felkészült dolgozókról volt szó, és ez már a harmadik karbantartásra kijelölt fermentor lett volna. (…) Azt sem tudja senki, hogyan kerültek a fermentor belsejébe, hogyan mentek le oda, ráadásul az ott tartózkodáshoz speciális felszerelés kell, amit nem viseltek
– magyarázta akkor a vezérigazgató, aki abban bízott, hogy idővel mindenre választ kapnak.
A Tények 2024 májusi riportjában elhangzott: lezárult a balesetvizsgálati eljárás, a gázüzem két cégét megbírságolták, összesen több mint 15 millió forintra büntették azokat munkavédelmi mulasztások miatt. A végzetes balesetnek sincs gyanúsítottja.
